Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Franco Colapintp volvió a sentir frustrado por el rendimiento del Alpine que hasta el momento no le permite sumar en el campeonato

23 de noviembre 2025 · 09:32hs
Franco Colapinto se mostró frustrado por la carrera que protagonizó en Las Vegas.

Franco Colapinto se mostró frustrado por la carrera que protagonizó en Las Vegas.

Luego de resultar 15º en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, tras la descalificación a Norris y Piastri, Franco Colapinto se mostró frustrado por otra carrera en la que su Alpine no tuvo ritmo. El piloto argentino de 22 años expresó su disgusto terminada la tercera competencia estadounidense en la temporada.

El análisis de Colapinto

El corredor bonaerense llegó a la zona mixta y primero tomó contacto con los medios televisivos. Con su habitual impronta sin filtros y espontáneo, expresó su disgusto por los fuegos artificiales, como nota de color previo al análisis de la carrera. “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros... Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, manifestó Franco ante los micrófonos de ESPN.

Una vez que los ruidos bajaron y hubo un marco para poder conversar, no ocultó su bronca por una competencia en la que su A525 le impidió poder ser competitivo. “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás. Fue una carrera muy mala. Fuimos despacio. Es bueno seguir dando todas las vueltas, pero da bronca no ser competitivo”.

“Hoy fue un desastre el auto. No podía doblar con el freno y cada vez que quería cargar la rueda trasera se movía. No sé si fue todos los daños que tuve, pero por lo que escuche tampoco fue para sentirlo tan mal al auto”, sostuvo sobre el perjuicio sufrido en la partida en la que un toque de Alex Albon (Williams) le generó la rotura del difusor trasero.

Colapinto auto Alpine
