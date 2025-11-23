España cayó ante Fiji con dos tries del santafesino Estanislao Bay

Los Leones, el seleccionado de rugby de España, cayó frente a Fiji en Málaga, pero hubo dos tries del ex medio scrum del CRAI, Estanislao Bay

El santafesino Estanislao Bay es uno de los jugadores más importantes del seleccionado de España.

La selección española de rugby Los Leones ha cerrado la ventana de partidos internacionales de noviembre con un pleno de derrotas al caer en un amistoso ante Fiji (33-41) en Málaga, donde, sin embargo, exhibió un fantástico momento de forma que le llevó a rivalizar hasta el límite con la cuartofinalista del pasado Mundial. En el seleccionado español, cuyo head coach es el rosarino Pablo Bouza, ex Puma, hay varios argentinos, entre ellos, el medio scrum formado en CRAI de Santa Fe, Estanislao Bay.

España ofreció en el estadio ciudad de Málaga una de esas actuaciones que dejan claro el crecimiento de Los Leones, sosteniéndose con personalidad ante una poderosa Fiji que golpeó en los momentos decisivos. Fue triunfo del conjunto fijiano sobre los españoles, que tienen como head coach al rosarino Pablo Bouza, por 41 a 33, ante más de 10.000 espectadores.

A pesar del dominio inicial de Fiji, la primera anotación fue española y corrió a cargo de Tani Bay, muy atento para posar el oval tras una carga de sus delanteros. El medio scrum formado en CRAI juega desde hace varias temporadas en España, y se ha ganado un lugar en la selección de aquel país, y ante Fiji tuvo una soberbia actuación, marcando dos tries.

España se fue al descanso ganando por 15 a 14, y el segundo tiempo arrancó con la misma dinámica y ambición española. El intercambio de penales continuó en un partido que carecía de intensidad. España respondió con brillantez y el santafesino Tani Bay pudo robar la pelota en campo rival para marcharse sin oposición y sumar su segundo ensayo de la tarde.

image Formado en CRAI, el medio scrum de Los Leones, marcó dos tries frente a Fiji en Málaga.

El encuentro dejó a España sin victoria, pero con una imagen sobresaliente: capaz de dominar fases prolongadas, responder con madurez a los golpes del rival y mantener una propuesta valiente ante un equipo de enorme calidad física y técnica.

La derrota, aunque dolorosa tras un esfuerzo tan completo, refuerza la sensación de que el XV del León continúa creciendo hacia un nivel competitivo capaz de mirar de frente a este tipo de selecciones internacionales. Una actuación que invita al optimismo y muestra con claridad el camino que este grupo está construyendo. De la mano del rosarino Pablo Bouza y el santafesino Estanislao Bay, los Leones tienen mucho para dar.

La formación del seleccionado español

España alistó a: Futeu, Ovejero, Pirlet; Foulds, Ray Suárez; Pichardie, Ariceta, Nieto; Tani Bay, Vinuesa; Carmona, López Bontempo, Mateu, Laforga; y Bell. También jugaron Miejimolle, Vázquez, Domínguez, Piñeiro, Boronat, Pérez Meroño, Triki y Yago Fernández. El árbitro del encuentro fue el argentino Damián Scheneider.

Los puntos para Los Leones llegaron por intermedio de dos tries del santafesino Estanislao Bay, uno del madrileño Alejandro Laforga, y uno del tercera línea formado en el CASI, Vicente Boronat; más tres penales y dos conversiones del argentino Gonzalo López Bontempo.