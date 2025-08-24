Una ruta soñada, un instante de miedo, un lugar inolvidable y el objeto que lo acompañó todo el viaje

Rapiditas, lo primero que pensás si te digo…

La mejor ruta para andar en moto: “la ruta 40 sin dudas”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Imhoff (@imhoffpablo)

El mejor acampe del viaje: “Hubo muchos, pero creo que el salar de Uyuni fue épico”

Un momento de miedo: “Otro acampe, en la ruta 40; El Abra del Acay. Fue un acampe épico pero bastante peligroso. A casi 5 mil metros de altura, en medio de una tormenta de nieve, con principios del mal de altura”

El lugar que más te sorprendió: “Ufff… creo que las ruinas mayas de Tical en Guatemala, donde pude presenciar y ver un jaguar”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Imhoff (@imhoffpablo)

Una comida que no te vas a olvidar: “el seco de pollo en Ecuador”

Un sonido que te lleva directo al viaje: “Puede ser que sea el motor de la lancha con el que cruzamos el Tapón del Darién de Colombia a Panamá; sin dudas. Escuchar ese motor durante horas, en medio del mar Caribe me transporta a ese lugar”

Un olor que te quedó grabado: “el olor y humedales de la selva en la Amazonia ecuatoriana”.

La anécdota más increíble que no subiste a YouTube: “un viaje dentro del viaje que no se puede contar porque visité una isla. Fue algo muy lindo que no quedó en YouTube, algún día quizás los cuente”

Una ayuda que te ofrecieron: “Ufff, miles. Sorprende cuando la gente de la nada aparece y te da dinero, algunos conociéndote y otros sin conocerte. Habla mucho de cómo la gente empatiza con un viajero”

El objeto que llevaste durante todo el viaje y nunca perdiste: “el bidón de agua en la moto”

¿Cuántas veces se rompió la moto?: “Muchísima, tendría que hacer memoria y mirar los videos. Pero roturas grandes, cuatro o cinco. Dos veces el motor. Alguna que otra rotura en Colombia. La horquilla en México”