Una ruta soñada, un instante de miedo, un lugar inolvidable y el objeto que lo acompañó todo el viaje

Pablo Imhoff, el youtuber santotomesino que recorrió América en moto hasta Alaska, revela recuerdos, emociones y detalles curiosos de su aventura de cinco años. Desde rutas épicas hasta momentos de miedo y objetos que se volvieron inseparables, comparte el viaje detrás del viaje.

24 de agosto 2025 · 08:30hs
En esta entrega rápida y directa, Pablo responde a un ping pong de preguntas que nos permite asomarnos a los recuerdos más intensos de su aventura. Desde la ruta que nunca olvidará hasta comidas, olores y anécdotas que no llegaron a sus videos, el santotomesino nos lleva de la mano por los instantes que hicieron único su viaje.

Con un millón y medio de seguidores atentos a cada paso, Imhoff reconstruye en palabras lo que significó recorrer miles de kilómetros sobre su Econo, enfrentando desafíos, sorpresas y encuentros inesperados.

Rapiditas, lo primero que pensás si te digo…

  • La mejor ruta para andar en moto:

    “la ruta 40 sin dudas”

  • El mejor acampe del viaje:

    “Hubo muchos, pero creo que el salar de Uyuni fue épico”

  • Un momento de miedo:

    “Otro acampe, en la ruta 40; El Abra del Acay. Fue un acampe épico pero bastante peligroso. A casi 5 mil metros de altura, en medio de una tormenta de nieve, con principios del mal de altura”

  • El lugar que más te sorprendió:

    “Ufff… creo que las ruinas mayas de Tical en Guatemala, donde pude presenciar y ver un jaguar”

  • Una comida que no te vas a olvidar:

    “el seco de pollo en Ecuador”

  • Un sonido que te lleva directo al viaje:

    “Puede ser que sea el motor de la lancha con el que cruzamos el Tapón del Darién de Colombia a Panamá; sin dudas. Escuchar ese motor durante horas, en medio del mar Caribe me transporta a ese lugar”

  • Un olor que te quedó grabado:

    “el olor y humedales de la selva en la Amazonia ecuatoriana”.

  • La anécdota más increíble que no subiste a YouTube:

    “un viaje dentro del viaje que no se puede contar porque visité una isla. Fue algo muy lindo que no quedó en YouTube, algún día quizás los cuente”

  • Una ayuda que te ofrecieron:

    “Ufff, miles. Sorprende cuando la gente de la nada aparece y te da dinero, algunos conociéndote y otros sin conocerte. Habla mucho de cómo la gente empatiza con un viajero”

  • El objeto que llevaste durante todo el viaje y nunca perdiste:

    “el bidón de agua en la moto”

  • ¿Cuántas veces se rompió la moto?:

    “Muchísima, tendría que hacer memoria y mirar los videos. Pero roturas grandes, cuatro o cinco. Dos veces el motor. Alguna que otra rotura en Colombia. La horquilla en México”

