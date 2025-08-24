En esta entrega rápida y directa, Pablo responde a un ping pong de preguntas que nos permite asomarnos a los recuerdos más intensos de su aventura. Desde la ruta que nunca olvidará hasta comidas, olores y anécdotas que no llegaron a sus videos, el santotomesino nos lleva de la mano por los instantes que hicieron único su viaje.
Una ruta soñada, un instante de miedo, un lugar inolvidable y el objeto que lo acompañó todo el viaje
Pablo Imhoff, el youtuber santotomesino que recorrió América en moto hasta Alaska, revela recuerdos, emociones y detalles curiosos de su aventura de cinco años. Desde rutas épicas hasta momentos de miedo y objetos que se volvieron inseparables, comparte el viaje detrás del viaje.
Con un millón y medio de seguidores atentos a cada paso, Imhoff reconstruye en palabras lo que significó recorrer miles de kilómetros sobre su Econo, enfrentando desafíos, sorpresas y encuentros inesperados.
Rapiditas, lo primero que pensás si te digo…
-
La mejor ruta para andar en moto:
“la ruta 40 sin dudas”
-
El mejor acampe del viaje:
“Hubo muchos, pero creo que el salar de Uyuni fue épico”
-
Un momento de miedo:
“Otro acampe, en la ruta 40; El Abra del Acay. Fue un acampe épico pero bastante peligroso. A casi 5 mil metros de altura, en medio de una tormenta de nieve, con principios del mal de altura”
-
El lugar que más te sorprendió:
“Ufff… creo que las ruinas mayas de Tical en Guatemala, donde pude presenciar y ver un jaguar”
-
Una comida que no te vas a olvidar:
“el seco de pollo en Ecuador”
Un sonido que te lleva directo al viaje:
“Puede ser que sea el motor de la lancha con el que cruzamos el Tapón del Darién de Colombia a Panamá; sin dudas. Escuchar ese motor durante horas, en medio del mar Caribe me transporta a ese lugar”
Un olor que te quedó grabado:
“el olor y humedales de la selva en la Amazonia ecuatoriana”.
-
La anécdota más increíble que no subiste a YouTube:
“un viaje dentro del viaje que no se puede contar porque visité una isla. Fue algo muy lindo que no quedó en YouTube, algún día quizás los cuente”
Una ayuda que te ofrecieron:
“Ufff, miles. Sorprende cuando la gente de la nada aparece y te da dinero, algunos conociéndote y otros sin conocerte. Habla mucho de cómo la gente empatiza con un viajero”
El objeto que llevaste durante todo el viaje y nunca perdiste:
“el bidón de agua en la moto”
¿Cuántas veces se rompió la moto?:
“Muchísima, tendría que hacer memoria y mirar los videos. Pero roturas grandes, cuatro o cinco. Dos veces el motor. Alguna que otra rotura en Colombia. La horquilla en México”