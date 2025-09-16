Universidades y gremios convocan a marchar en Santa Fe en defensa de la educación y la salud pública

En el marco del veto a la ley de financiamiento universitario y el impacto del presupuesto 2026, la UNL, UTN y organizaciones sindicales anunciaron un apagón simbólico y una movilización federal

Las acciones que se llevarán adelante en Santa Fe en defensa de la universidad y la salud pública

En una conferencia de prensa realizada hoy, autoridades universitarias y gremiales dieron detalles sobre las acciones en defensa de la universidad pública y la salud pública , en el marco del debate por el veto a la ley de financiamiento universitario y el impacto del presupuesto nacional 2026 . La jornada se concentrará especialmente en la ciudad de Santa Fe , donde se espera una multitudinaria movilización.

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , Enrique Mammarella , explicó que la convocatoria incluye un apagón simbólico hoy desde las 20 con una duración aproximada de 5 a 10 minutos, y detalló la marcha federal que se realizará mañana: la concentración comenzará a las 16 en boulevard Gálvez y Laprida y la movilización se dirigirá hacia el Rectorado , donde se leerá un documento único a nivel nacional en respaldo a la universidad pública y la ley de financiamiento universitario .

Enrique Mammarella rector UNL El rector de la UNL Enrique Mammarella

Mammarella subrayó que el presupuesto asignado a las universidades para 2026 alcanza los 4,785 billones, lo que representa un aumento del 25% respecto al año pasado, pero aún por debajo de la inflación del 33,6%. “Esto afecta no solo la capacidad de inversión en equipamiento, laboratorios y bibliotecas electrónicas, sino también el futuro de la educación superior y de la ciencia y tecnología que desarrollamos”, señaló.

Por su parte, Eduardo Donnet, decano de la UTN Regional Santa Fe, señaló que las facultades continúan funcionando, pero deben recurrir a recursos propios y a trabajos con la industria para sostenerse. “Muchos proyectos de laboratorio, viajes académicos y programas de intercambio se han visto postergados o anulados, afectando directamente la calidad educativa y la proyección de nuestros estudiantes”, afirmó.

Eduardo Donnet decano de la UTN Regional Santa Fe El decano de la UTN Regional Santa Fe Eduardo Donnet José Busiemi/UNO Santa Fe

El secretario general de APUL, Rubén Núñez, destacó el impacto del ajuste presupuestario en el personal docente y no docente, que ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo superior al 93% desde enero de 2024. “La universidad pública no solo forma profesionales, sino que genera ciencia, tecnología e innovación que aportan a la competitividad del país. Defenderla es un compromiso social de todos los trabajadores universitarios”, enfatizó.

La Federación Universitaria del Litoral (FUL) se sumará a la marcha que contará con la participación de estudiantes, docentes, no docentes, ex alumnos y organizaciones sociales, incluyendo la CTA y la CGT Regional Santa Fe. La convocatoria es abierta a toda la comunidad santafesina, con la consigna “No al veto”.

La jornada refleja la unidad de los distintos sectores universitarios y la sociedad civil en defensa de la educación pública, la ciencia y la salud pública, ante las decisiones del Ejecutivo que afectan la inversión en áreas estratégicas para el país.

