Colectivos en Santa Fe: empresarios advierten que no puede afrontar el aumento pedido por UTA y piden aportes a Provincia y Municipalidad

Gerardo Ingaramo, titular de FATAP, señaló que las empresas están dispuestas a equiparar el salario a futuro, pero es "imposible" hacerle frente a la deuda de $500.000 por chofer sin asistencia estatal . Plantean equiparar los aportes del Boleto Educativo con Rosario para evitar nuevos tarifazos.

Colectivos en crisis: las empresas rechazan el pago retroactivo de $500.000 por chofer y piden aportes a Provincia y Municipalidad

En el marco del tercer día consecutivo de asambleas y demoras en el servicio de colectivos urbanos e interurbanos en la ciudad de Santa Fe , la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) lanzó una fuerte advertencia sobre la viabilidad financiera del sector.

Los empresarios del transporte local sostienen que no están en condiciones de afrontar el pago de los montos retroactivos derivados del último acuerdo paritario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , los cuales ascienden a $500.000 por trabajador, sumando un pasivo acumulado de $400 millones solo en la capital provincial.

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El presidente de FATAP, Gerardo Ingaramo, explicó que las empresas llevaron una propuesta para actualizar la grilla salarial hacia adelante tal como exige la UTA Santa Fe, pero la negociación se encuentra paralizada por la imposibilidad de pagar las sumas atrasadas de julio y agosto.

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Falta de subsidios

Ante la falta de subsidios nacionales para el interior, los empresarios reclamaron un incremento temporal del fondo de asistencia del Municipio y pidieron a la Provincia equiparar el esquema de compensación del Boleto Educativo con el que percibe la ciudad de Rosario.

Actualmente, mientras los choferes mantienen el estado de alerta y asamblea permanente en las cabeceras de las líneas, las partes aguardan una audiencia clave fijada para el próximo miércoles. Desde la patronal advierten que, de no mediar una mayor asistencia de los estados local y provincial, la única alternativa para sostener el sistema sería un nuevo e inevitable incremento en el precio del boleto, medida que consideran desaconsejable por el impacto en el bolsillo de los usuarios y la consecuente caída de pasajeros.

"Llevamos el salario a lo que pretendía la UTA, pero tenemos un problema con los retroactivos: son casi $500.000 de deuda por trabajador. Para Santa Fe son $400 millones que, si no los aporta el Estado, las empresas no los tienen", expresó Gerardo Ingaramo, presidente de la FATAP.

Ejes de la crisis y planteos del sector empresarial

La situación del transporte público en la ciudad y el interior del país presenta los siguientes puntos centrales:

Deuda acumulada: reclamo de $500.000 por chofer en concepto de retroactivos desde julio, totalizando $400 millones en la ciudad de Santa Fe.

Brecha salarial AMBA - Interior: el acuerdo del 12% firmado en Buenos Aires contó con subsidios nacionales, mientras que las provincias y municipios del interior deben absorber la pauta sin aportes de Nación.

Propuesta empresarial: pagar la escala salarial actualizada hacia adelante y diferir o condonar las deudas retroactivas por falta de liquidez.

Desigualdad en el Boleto Educativo: FATAP denuncia que la Provincia financia el 100% del Boleto Educativo a Rosario, mientras que a Santa Fe solo le liquida el 68%.

Caída del parque automotor: en los últimos años, la flota de colectivos en el interior cayó de 14.000 a 9.000 unidades, con una pérdida de 5.000 puestos de trabajo en el sector.