Vacaciones: cinco documentos imprescindibles para llevar en la guantera a la hora de viajar en auto

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial recomiendan en estas vacaciones respetar los límites de velocidad y no consumir alcohol al conducir

Vale la pena recordar cuáles son los cinco documentos imprescindibles, y aclarar que ningún otro es obligatorio. Así lo hizo saber el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, consultado en el móvil de La Primera de la Tarde (Radio 2) en el último día del 2024.

“Pedimos a la gente que sea consciente que al sacar el auto del garaje entiendan que llevan arriba lo más preciado: su familia. Nosotros prevenimos siniestros, prevenimos dolor”, comenzó Torres en un llamado de conciencia.

De esta forma, el funcionario estableció que “desde que salen a la ruta hasta que regresan, los conductores deben cuidar a sus acompañantes, y la forma es llevar toda la documentación, respetar los límites de velocidad, no consumir alcohol al conducir, y bajo la premisa de viajar con calma. La idea es no manejar apresurados, no discutir mientras se maneja, para viajar con seguridad y volver con normalidad a casa”.

Desde APSV te dejamos estas sugerencias:



Desde APSV te dejamos estas sugerencias:



Descansá 8 hs antes de salir

No bebas alcohol

Todos los ocupantes deben llevar cinturón y los niños atrás en sus SRI

Evitá conducir de noche

Revisá neumáticos, luces y frenos pic.twitter.com/1aQPNsAptJ — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) December 31, 2024

Viaje de vacaciones con los documentos en regla

Torres aseguró que en cualquier provincia del país que se visite, las autoridades en las rutas a pedir los mismos cinco documentos que en Santa Fe, y repasó:

La identificación de la persona (el documento de identidad)

La identificación del vehículo (la cédula verde y la azul)

La licencia de conducir, que debe ser acorde al vehículo que se va conduciendo

La póliza del seguro que no esté vencida

La revisión técnica vehicular obligatoria.

“Fuera de estas, no se puede pedir ningún otro papel”, finalizó el funcionario de la APSV.

Más allá de la documentación, también se recomienda contar con una serie de elementos en el auto que son útiles para determinadas circunstancias