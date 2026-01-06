Uno Santa Fe | Santa Fe | repollitos

Volvieron los repollitos al lago del Parque del Sur y la Municipalidad activó un operativo de limpieza

El retorno de la vegetación acuática al lago, impulsado por las altas temperaturas y las lluvias recientes, motivó un operativo de limpieza manual para preservar el equilibrio biológico y garantizar el mantenimiento del Parque del Sur.

6 de enero 2026 · 14:45hs
Volvieron los repollitos al lago del Parque del Sur y la Municipalidad activó un operativo intensivo de limpieza

Volvieron los repollitos al lago del Parque del Sur y la Municipalidad activó un operativo intensivo de limpieza

El regreso de los repollitos de agua al lago del Parque del Sur, favorecido por las altas temperaturas y las lluvias recientes, motivó que la Municipalidad intensifique las tareas de mantenimiento y limpieza en ese espacio público.

Equipos municipales trabajan de manera manual en el lago y los piletones para garantizar la higiene de los espejos de agua sin alterar su equilibrio biológico.

La Municipalidad continúa con el cronograma de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad.

En esta oportunidad, las cuadrillas se encuentran trabajando de manera intensiva en el Parque del Sur, uno de los pulmones verdes más elegidos por los santafesinos para recrearse y mitigar las altas temperaturas del verano.

Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

Ante la reaparición de vegetación acuática, entre ellas algas y repollitos de agua, en el sector del lago y del piletón mayor, desde la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente aclararon que se trata de un fenómeno natural derivado de las condiciones climáticas registradas en los últimos días de 2025 y el inicio de 2026, y no de contaminación.

Mantenimiento y equilibrio biológico

El director de Grandes Parques del municipio, Mariano Sellos, brindó detalles sobre las intervenciones que se realizan en el espacio verde y explicó el origen de la vegetación detectada: “Desde el comienzo de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti comenzamos con una política de recuperar los espacios públicos, dentro de ellos a los espacios verdes y los grandes parques como el Parque del Sur”.

En ese sentido, señaló que “tenemos una planificación semanal de mantenimiento, una puesta a punto que se realiza durante todo el año para que los piletones funcionen correctamente”.

Respecto a la situación particular de los espejos de agua, el funcionario precisó: “Aparecieron algas y repollitos en el lago y en el piletón mayor, pero no es ninguna contaminación. Las altas temperaturas generan falta de oxígeno y, sumadas a las lluvias semanales que aportan nutrientes, se genera un factor que propicia esta vegetación. Realizamos la extracción de manera manual para no alterar la biología; el lago busca su equilibrio y nosotros intervenimos sin dañarlo”.

Sectores habilitados

El operativo de limpieza sigue un esquema riguroso para asegurar que los balnearios estén listos para el fin de semana. Según detalló Sellos, el Parque cuenta con tres piletones habilitados para uso recreativo: el ubicado en la bajada de calle 1° de Mayo, el de la zona del Carribar y el de la bajada del área de deportes, además de la plaza húmeda.

“Los lunes realizamos el desagote y entre lunes y martes terminamos con la limpieza general; y el miércoles prendemos los chorros para que el fin de semana ya se puedan utilizar. Está prohibido meterse en el piletón grande, que es donde desaguan los otros y el agua está en contacto con la del lago; es allí donde aparecieron estas algas y repollitos”, advirtió.

El compromiso de los vecinos

La Municipalidad solicitó a los vecinos responsabilidad para preservar el estado de las instalaciones. En ese marco, Sellos remarcó la importancia de no arrojar residuos y cuidar el entorno.

“Invitamos a la ciudadanía a que colabore con el cuidado de los parques. La Municipalidad realiza su trabajo, pero necesitamos que los vecinos colaboren. Encontramos que, luego de los fines de semana, los espacios necesitan intervenciones más profundas. El cuidado comienza desde casa”, concluyó.

repollitos Municipalidad Santa Fe
Noticias relacionadas
#ModoVacuna el programa de vacunación itinerante llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Virginia Monzón, tía y Romina Monzón, mamá de Jeremías quienes dieron un fuerte testimonio tras la audiencia del tercer implicado en el homicidio del adolescente 

Crimen de Jeremías Monzón: el duro reclamo de su familia tras la audiencia y el pedido de bajar la edad de imputabilidad

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Martes con alza en las temperaturas para la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Lo último

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

Último Momento
La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

La reforma laboral avanza con negociaciones del Gobierno en diez provincias: Santa Fe queda al margen

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la nueva acusación

Giro judicial en EE.UU.: eliminan mención a Maduro como líder del "Cartel de los Soles" en la nueva acusación

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

San Lorenzo confirmó la lista para la pretemporada en Uruguay

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Unión busca desequilibrio en las puntas y avanza otra vez por Lucas Besozzi

Ovación
¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Una alternativa en la delantera de Colón que interesa a Diego Colotto y ya había pedido Ariel Pereyra

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Gastón Arturia y un futuro lejos de Unión: regresó de Ecuador y volverá a salir a préstamo

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Unión visita a Obras Basket con nuevo DT y la mira puesta en la Liga Nacional

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe