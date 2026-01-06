Volvieron los repollitos al lago del Parque del Sur y la Municipalidad activó un operativo de limpieza

El retorno de la vegetación acuática al lago, impulsado por las altas temperaturas y las lluvias recientes, motivó un operativo de limpieza manual para preservar el equilibrio biológico y garantizar el mantenimiento del Parque del Sur.

Volvieron los repollitos al lago del Parque del Sur y la Municipalidad activó un operativo intensivo de limpieza

El regreso de los repollitos de agua al lago del Parque del Sur , favorecido por las altas temperaturas y las lluvias recientes , motivó que la Municipalidad intensifique las tareas de mantenimiento y limpieza en ese espacio público.

Equipos municipales trabajan de manera manual en el lago y los piletones para garantizar la higiene de los espejos de agua sin alterar su equilibrio biológico .

La Municipalidad continúa con el cronograma de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad.

En esta oportunidad, las cuadrillas se encuentran trabajando de manera intensiva en el Parque del Sur, uno de los pulmones verdes más elegidos por los santafesinos para recrearse y mitigar las altas temperaturas del verano.

Limpieza de la Circunvalación Oeste: recolectaron casi 64.000 kilos de basura en más de 10 kilómetros

Ante la reaparición de vegetación acuática, entre ellas algas y repollitos de agua, en el sector del lago y del piletón mayor, desde la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente aclararon que se trata de un fenómeno natural derivado de las condiciones climáticas registradas en los últimos días de 2025 y el inicio de 2026, y no de contaminación.

Mantenimiento y equilibrio biológico

El director de Grandes Parques del municipio, Mariano Sellos, brindó detalles sobre las intervenciones que se realizan en el espacio verde y explicó el origen de la vegetación detectada: “Desde el comienzo de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti comenzamos con una política de recuperar los espacios públicos, dentro de ellos a los espacios verdes y los grandes parques como el Parque del Sur”.

En ese sentido, señaló que “tenemos una planificación semanal de mantenimiento, una puesta a punto que se realiza durante todo el año para que los piletones funcionen correctamente”.

Respecto a la situación particular de los espejos de agua, el funcionario precisó: “Aparecieron algas y repollitos en el lago y en el piletón mayor, pero no es ninguna contaminación. Las altas temperaturas generan falta de oxígeno y, sumadas a las lluvias semanales que aportan nutrientes, se genera un factor que propicia esta vegetación. Realizamos la extracción de manera manual para no alterar la biología; el lago busca su equilibrio y nosotros intervenimos sin dañarlo”.

Sectores habilitados

El operativo de limpieza sigue un esquema riguroso para asegurar que los balnearios estén listos para el fin de semana. Según detalló Sellos, el Parque cuenta con tres piletones habilitados para uso recreativo: el ubicado en la bajada de calle 1° de Mayo, el de la zona del Carribar y el de la bajada del área de deportes, además de la plaza húmeda.

“Los lunes realizamos el desagote y entre lunes y martes terminamos con la limpieza general; y el miércoles prendemos los chorros para que el fin de semana ya se puedan utilizar. Está prohibido meterse en el piletón grande, que es donde desaguan los otros y el agua está en contacto con la del lago; es allí donde aparecieron estas algas y repollitos”, advirtió.

El compromiso de los vecinos

La Municipalidad solicitó a los vecinos responsabilidad para preservar el estado de las instalaciones. En ese marco, Sellos remarcó la importancia de no arrojar residuos y cuidar el entorno.

“Invitamos a la ciudadanía a que colabore con el cuidado de los parques. La Municipalidad realiza su trabajo, pero necesitamos que los vecinos colaboren. Encontramos que, luego de los fines de semana, los espacios necesitan intervenciones más profundas. El cuidado comienza desde casa”, concluyó.