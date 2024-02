Vecinales de Santa Fe pedirán audiencias con funcionarios por la falta de respuestas a los problemas de la ciudad

En diálogo con Uno Santa Fe, Marcos Rossi, presidente de la Vecinal General Alvear y secretario de Relaciones Institucionales de la Federación, indicó que las presentaciones para solicitar las audiencias se realizarán formalmente este lunes. En detalle, el referente dio a conocer cuáles son los pedidos que realizarán a cada funcionario.

Reunión con la Municipalidad: agua, iluminación y transporte público

En cuanto a la audiencia con Juan Pablo Poletti, el referente detalló que ya mantuvieron una reunión hace aproximadamente tres semanas, donde se pactaron algunos caminos a seguir. Sin embargo, notan que en la relación con los coordinadores de distritos falta “un lineamiento claro” y, a diferencia de como suelen trabajar con los gobiernos locales, en esta gestión faltó reunirse con los diferentes secretarios y directivos municipales (desarrollo urbano, salud, recursos hídricos, entre otros), así como con los propios coordinadores distritales, que no los han citado.

“En estos 45 o 50 días que lleva la nueva gestión municipal todavía no hemos logrado aceitar ese engranaje, por eso que estamos pidiendo la audiencia al doctor Poletti, para arrancarlo” explicó Rossi.

Los problemas que plantearán al intendente, indicó, están relacionados por un lado a la falta de iluminación en los accesos a los barrios. Además, señaló que algunos sectores sufren faltantes en el servicio de agua: “Hay barrios que en el norte están careciendo de agua potable porque no es que no tengan, sino que no llega debidamente. Hay barrios que a partir de las 10 de la noche pueden empezar a calentar un poco termo-tanques de agua de cada vivienda”.

Por otro lado, también les preocupa el desmejoramiento del transporte público, con colectivos que redujeron su frecuencia: “Estar parado 40 minutos en una parada de colectivo también hace a la seguridad. Además, hay problemas en los horarios de llegar a un turno médico en un hospital, al trabajo”.

Cierre de comisarías y aumento del delito

En seguridad, señaló que pedirán al ministro por definiciones respecto a los cambios en el sistema de denuncia de delitos, que dejará a algunos barrios “muy lejos” de los lugares donde reportar los hechos de inseguridad: “Queremos conocer cómo es el cierre de las comisarías, cómo se va a manejar, cómo va a ser la relación entre la policía y los vecinos. Y ahí queremos conocer también cómo se está desarrollando en los distintos barrios el patrullaje, y también aportar nosotros algo de lo que conocemos, a través de los presidentes de las vecinales de cada jurisdicción”.

Además, detalló que expresarán su preocupación por el crecimiento del delito en el último tiempo, principalmente en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, al igual que barrio Roma, la zona del Parque Garay y zona del sur.

Desarrollo Humano: el problema con los merenderos

Para el caso de la reunión con Tejeda, la Federación espera conocer cuándo comenzarán a distribuirse las partidas para los comedores y merenderos que funcionan en la capital provincial, en un contexto de aumento de la demanda de asistencia de parte de los vecinos.

En ese sentido, Rossi detalló: “Queremos trabajar juntos, hacer los relevamientos que correspondan y determinar de cuánto es la partida. Tenemos entendido que a nivel nacional Desarrollo Social ha incrementado la partida diaria, entonces queremos saber cuánto es lo que se va a actualizar a los comedores y merenderos que están asistidos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia –hoy Ministerio de Desarrollo Humano-”.

Salud: articulación de los centros médicos

Por último, en lo que respecta a salud, el presidente de la vecinal General Alvear informó que pedirán más detalles sobre cómo se desarrollará la atención primaria en salud, cómo “se está trabajando la prevención fundamentalmente”, así como conocer los detalles de la articulación de Provincia con los distintos centros médicos que hay en cada barrio.

