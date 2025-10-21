Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe devolvió más de $2.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

Desde abril, los contribuyentes pueden tramitar la devolución a través de la web de la API. La medida, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, busca aliviar la presión fiscal sobre los sectores productivos.

21 de octubre 2025 · 14:58hs
El Gobierno de Santa Fe informó que ya devolvió más de $2.217 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos, en el marco de una de las políticas diseñadas por la actual gestión para reducir la carga fiscal y facilitar los trámites a los contribuyentes.

Según los datos de la Administración Provincial de Impuestos (API), desde el inicio del programa —en abril de este año— se ingresaron 2.282 solicitudes de devolución hasta el 15 de octubre, por un total de $2.217.545.658 acreditados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El secretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó que se trata de una medida “que da respuesta a un reclamo de muchos años”. En esa línea, remarcó que “fuimos dando respuestas claras e innovadoras, en principio con la determinación del reintegro directamente a la cuenta del contribuyente y luego ampliando el universo de solicitantes que puedan pedirlo, estén sin o con Riesgo Fiscal”.

En agosto, el monto máximo mensual autorizado para solicitar la devolución ascendió a $10 millones, ampliando las posibilidades de recuperación para empresas y profesionales.

El procedimiento, que puede realizarse completamente de forma online a través de www.santafe.gob.ar/api, permite a los contribuyentes gestionar la devolución de manera ágil. Deben ingresar al “Sistema de Gestión de Devoluciones” con CUIT y Clave Fiscal, declarar su CBU y, una vez aprobada la solicitud, el dinero se transfiere automáticamente a la cuenta declarada.

Galíndez subrayó que “con este procedimiento podemos decir que logramos el objetivo de facilitar el acceso a los contribuyentes y agilizar trámites, con transparencia y certezas”.

Finalmente, el funcionario señaló que esta iniciativa “no es un hecho aislado, ya que responde a una demanda del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia”. En ese sentido, recordó que se complementa con otros mecanismos de alivio fiscal, como los créditos fiscales para sectores de comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, que permiten utilizar un porcentaje —en algunos casos el 100%— del pago de patente o impuesto inmobiliario para reducir el monto de Ingresos Brutos.

