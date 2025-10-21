Santa Fe devolvió más de $2.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

Desde abril, los contribuyentes pueden tramitar la devolución a través de la web de la API. La medida, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, busca aliviar la presión fiscal sobre los sectores productivos.

El Gobierno de Santa Fe informó que ya devolvió más de $2.217 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos , en el marco de una de las políticas diseñadas por la actual gestión para reducir la carga fiscal y facilitar los trámites a los contribuyentes.

Según los datos de la Administración Provincial de Impuestos (API) , desde el inicio del programa —en abril de este año — se ingresaron 2.282 solicitudes de devolución hasta el 15 de octubre, por un total de $2.217.545.658 acreditados directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El secretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, destacó que se trata de una medida “que da respuesta a un reclamo de muchos años”. En esa línea, remarcó que “fuimos dando respuestas claras e innovadoras, en principio con la determinación del reintegro directamente a la cuenta del contribuyente y luego ampliando el universo de solicitantes que puedan pedirlo, estén sin o con Riesgo Fiscal”.

En agosto, el monto máximo mensual autorizado para solicitar la devolución ascendió a $10 millones, ampliando las posibilidades de recuperación para empresas y profesionales.

El procedimiento, que puede realizarse completamente de forma online a través de www.santafe.gob.ar/api, permite a los contribuyentes gestionar la devolución de manera ágil. Deben ingresar al “Sistema de Gestión de Devoluciones” con CUIT y Clave Fiscal, declarar su CBU y, una vez aprobada la solicitud, el dinero se transfiere automáticamente a la cuenta declarada.

Galíndez subrayó que “con este procedimiento podemos decir que logramos el objetivo de facilitar el acceso a los contribuyentes y agilizar trámites, con transparencia y certezas”.

Finalmente, el funcionario señaló que esta iniciativa “no es un hecho aislado, ya que responde a una demanda del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia”. En ese sentido, recordó que se complementa con otros mecanismos de alivio fiscal, como los créditos fiscales para sectores de comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, que permiten utilizar un porcentaje —en algunos casos el 100%— del pago de patente o impuesto inmobiliario para reducir el monto de Ingresos Brutos.