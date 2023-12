Costanera Oeste, el epicentro de las picadas, las peleas y los fuertes ruidos los fines de semana: "Es un infierno"

"Hace un mes que decidí no estar en mi casa los sábados porque no puedo dormir, me voy a dormir de mi mamá o mi suegro. Esto es desde el viernes y hasta el domingo, arranca a las 18 o 19 hasta las 5 o 6 y los domingos a veces hasta las 8 de la mañana. Fuimos a un montón de reuniones con gente de la Municipalidad y todos nos dicen que hasta que no entre la nueva gestión no va a pasar nada. Quedan muchas botellas, la gente se va alcoholizada, hay cero controles. Nos encanta que venga la gente a la costanera pero que vengan con orden", expuso el hombre.