Desde la vecinal del Parque Garay reclaman falta de mantenimiento en el pulmón verde más importante del suroeste de la ciudad de Santa Fe. Piden una "puesta en valor" y "saneamiento de los lagos, que es importante por el tema de la contaminación que a simple vista se ve", sostiene Graciela Pieroni, tesorera de la institución barrial.

parque del sur 1.jpg Gentileza Graciela Pieroni

"Además, hay un estudio hecho de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral que se hizo en conjunto con la vecinal que arrojó resultados de contaminación", agregó Pieroni con preocupación.

parque del sur 2.jpg Gentileza Graciela Pieroni

Basura desparramada por el césped, cestos oxidados y obsoletos, ramas y desechos en los lagos es lo que se puede observar en medio de la opacada vegetación. "La parte noroeste del Parque, en Naciones Unidas y Obispo Gelabert tiene un obrador desde hace bastante tiempo debido a las obras que se están haciendo o no sobre Bulevard. Nos preocupa porque es un montículo bastante alto de tierra donde también eso hace a los hechos de inseguridad, junto a la falta de iluminación de la zona que es algo impresionante porque es mucho peor que hace seis meses", agrega la tesorera.

parque del sur 3.jpg Gentileza Graciela Pieroni

Y apunta: "Queremos ver el parque no solo desde la entrada de Presidente Perón y Salvador Caputto sino también por Roque Sáenz Peña, que se vea desde los dos lados con la misma hermosura".

parque del sur 4.jpg Gentileza Graciela Pieroni

En la ciudad hay dos balnearios habilitados ante los niveles bajos de los ríos Paraná y Salado. El Parque del Sur muestra problemas en alguna de sus piletas por falta de mantenimiento y vecinos han hecho reclamos por la basura. Por otra parte, en el Parque Garay el panorama es otro: "Con el tema de los balnearios vemos que se vacían y se llenan las piletas, se limpian completamente para que la gente las disfrute jueves, viernes, sábado y domingo".

"No hemos visto lo que pasa en el Parque del Sur, acá hay bañeros y policías. Al menos es lo que se ve hasta el momento. Es una zona muy concurrida por todos los barrios aledaños que tenemos que son Villa del Parque, Villa Oculta, Santa Rosa de Lima, Estrada y el propio barrio Parque Garay. Se ve bien el agua", destacó Pieroni.

parque del sur 5.jpg Gentileza Graciela Pieroni

"En el balneario sí hay baños, en lo que es alrededor del Parque no porque no nos olvidemos que es una extensión bastante importante de terreno. Si uno está en la zona suroeste, hasta llegar al baño, hay una distancia importante. Aparte no siempre están abiertos, sino los días de balneario. Lunes, miércoles y viernes se limpian", aportó.

parque del sur 6.jpg Gentileza Graciela Pieroni

Sin embargo, criticó: "No hay bebederos de agua, que es importante para toda la ciudadanía en general que viene al Parque, porque no encontrarse con uno en esta época es terrible. Los cestos no tienen fondo, y poner una bolsa de basura allí es exactamente lo mismo que nada. Debería reverse esa situación. La verdad es que no sé si será conveniente o no poner contenedores pero en la zona de balneario sí debería haber una limpieza porque luego del domingo queda en un estado impresionante de basura. También hacen falta campañas de concientización para que nos acostumbremos todos a tirar en los cestos".

parque del sur 7.jpg Gentileza Graciela Pieroni

Respecto de la seguridad en el barrio, Pieroni aseguró: "Siguen las mismas modalidades de robo, desde arrebatos a entraderas o ingreso a patios. Se sigue viendo. Sí hemos notados desde hace unas semanas más presencia policial y operativos en algunos lugares. La próxima acción es pedir una reunión con el Ministerio de Seguridad para la semana que viene".

Por último describió que están a la espera de la reunión con la Municipalidad que será este lunes a las 18 en el mismo Parque Garay y se invita a todos los vecinos a participar.