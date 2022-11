Vecinos de Monte Vera rechazan grandes extracciones de arena en la playa

Mariela Safón, presidenta de la Vecinal El Chaquito, expresó en dialogo con UNO Santa Fe: "Queremos lo mejor para nuestro lugar y lo principal es que se lleve adelante esta obra, porque es necesaria y nos va a beneficiar a todos, pero lo que estamos viendo es que las cosas no están bien hechas. Anunciaron que van a respetar el medio ambiente, a cuidar el patrimonio cultural de la región, respetar el hábitat de las especies nativas, la flora autóctona, que van a contemplar todas las características de la zona, pero sinceramente no lo vemos. Porque no tuvieron en cuenta la crecida del río y ahora lo que están haciendo literalmente es comerse la costa, la playa del Chaquito, para reforzar el obrador. Que implica que las defensas de la costa nuestra están en un peligro inminente".

La nota a la comuna fue presentada el 10 de noviembre de este año. "Aún no recibimos respuesta del presidente comunal", sostuvo este mediodía Safón.

UNO Santa Fe consultó al titular de Enerfé, Juan D'angelo, sobre la situación y las inquietudes de los vecinos. Respondió que los trabajos que se llevan adelante están previstos en el plan de obra. "La arena que se usa es la de ahí mismo para no ingresar de otro lugar, que puede alterar el medioambiente de la zona. No están afectadas las defensas. No se tocaron las defensas. No vamos a hacer nada que modifique o que ponga en peligro la defensa del río ni a los vecinos o que tenga un impacto ambiental por extra de lo que ya teníamos estudiado".

Asimismo destacó que hay una multiplicidad de estudios ambientales que fueron realizados y requeridos para que se apruebe la obra. "Invitamos a los vecinos a las oficinas de Enerfé a venir a verlos, los hicimos en conjunto con la universidad y fueron aprobados en todas sus instancias por la provincia. Son cajas y cajas de estudios", dijo D'angelo.

Por último expresó que en las próximas horas responderán por vía formal a la Vecinal El Chaquito las inquietudes y que la nota a Enerfé llegó este mediodía.