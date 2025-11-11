Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 11 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento y mantenimiento de subestación, i nterrumpirá el servicio este martes 11 de noviembre en SANTA FE y ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: avenida Freyre, Salta, Alfonso Durán y Roque Saenz Peña

• 9 a 13 en la zona de: Facundo Zuviria, Cassanello, Risso y San Jerónimo

• 13 a 15 en la zona de: RP1, Callejón Mocoví, Quiloazas y Guaraníes (Colastiné Norte)

ARROYO LEYES

• 13 a 15 en la zona de: RP1, calle 5A, calle 20 y calle 48

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso