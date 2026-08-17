El agua cubrió los campos en Santa Fe y obliga a los productores a trasladar el ganado

En los Bajos Submeridionales, productores llevan meses enfrentando el exceso hídrico y buscan evitar que sus animales queden aislados

En los Bajos Submeridionales, productores llevan meses enfrentando el exceso hídrico y buscan evitar que sus animales queden aislados

La situación de los productores de los Bajos Submeridionales se vuelve cada vez más compleja por el avance del agua en distintos sectores del norte santafesino. En inmediaciones de El Palmar, jurisdicción de La Gallareta , extensas superficies permanecen anegadas y los caminos rurales presentan serias dificultades para la circulación.

Ante este escenario, los productores deben realizar desde hace meses distintas maniobras para trasladar el ganado hacia sectores más altos y seguros , evitando que los animales queden aislados o sin posibilidades de acceder a zonas de resguardo.

Una de las imágenes que refleja la dimensión del problema muestra a decenas de vacunos siendo arreados a caballo hacia un puente sobre el arroyo Golondrinas, mientras varias personas se movilizan en lanchas para colaborar con el operativo.

El curso de agua se encuentra desbordado y el líquido cubre amplias extensiones de campos, montes y caminos rurales. Los registros aéreos difundidos por un vecino de la región permiten observar la magnitud de los anegamientos y el impacto que tienen sobre las zonas productivas.

El traslado de la hacienda en la zona de La Gallareta, en la provincia de Santa Fe, ante la llegada de las inundaciones gentileza

Una tarea que los productores repiten desde hace meses

El traslado de los animales se convirtió en una tarea recurrente para quienes desarrollan actividades ganaderas en esta zona de los Bajos Submeridionales.

El exceso hídrico obliga a los productores a anticiparse al avance del agua y movilizar las haciendas antes de que los campos queden completamente aislados. En algunos sectores, los caminos rurales permanecen intransitables, mientras que los puentes se transforman en puntos clave para poder sacar los animales de las áreas más comprometidas.

La operación requiere además de la participación de varias personas, caballos y embarcaciones, debido a que el agua ocupa sectores que habitualmente son utilizados para el tránsito de animales y vehículos.

Campos y caminos bajo agua

Los registros realizados en la zona muestran extensas superficies completamente anegadas. La presencia del agua afecta tanto a los establecimientos productivos como a la circulación cotidiana de las familias rurales.

En este contexto, la preocupación de los productores está centrada en evitar mayores pérdidas y garantizar que los animales puedan permanecer en lugares donde tengan acceso a alimento, agua y sectores de resguardo.

La situación también vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los Bajos Submeridionales frente a los excesos hídricos, una región donde el comportamiento del agua tiene un impacto directo sobre la producción ganadera y la vida cotidiana.

Preocupación por el escenario climático

Mientras los productores continúan trabajando para mantener a salvo sus animales, crece la preocupación por la posibilidad de que nuevos eventos climáticos puedan profundizar el escenario actual.

En distintos sectores de los Bajos Submeridionales, la combinación entre campos anegados, caminos complicados y cursos de agua desbordados genera un panorama especialmente complejo para quienes viven y producen en la región.

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