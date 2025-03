Verduras por las nubes: ¿por qué un kilo de lechuga llega a costar $15.000?

"La lechuga, achicoria, rúcula, acelga, espinaca, berros, todo lo que es hoja, en Santa Fe se ha perdido gran parte, si no todo, lo que es la producción hortícola de la ciudad, digamos, y va a costar recuperarla un tiempo, primero por el estrés calórico de las temperaturas de febrero, un poco más extremas de lo habitual, en noches de 40 grados de térmica, 38 grados de térmica, es una exageración, no te da respiro y la planta acelera los procesos, no alcanza a recuperarse y se pudre directamente, no sirve prácticamente nada", afirmó.

Verduras caras no solo por las condiciones climáticas

"Lo que aún está muy barata es la cebolla, igual que la calabaza, o la zanahoria, que pueden por ahí ser un sustituto para la ensalada", agregó en cuanto a productos del mercado que están al alcance de la mayoría de los consumidores.

Pero no solamente las condiciones climáticas son los elementos que forman precios, muchas veces está la intermediación. "Uno encuentra el kilo de papa a $2.000 en el supermercado y no es el precio con el que sale del mercado de productores. No, naturalmente el comerciante minorista tiene una estructura diferencial seguramente y necesita cubrir sus costos, desde impuestos, local y alquiler si no es propio, la necesidad de tener el frío mínimo de conservación que necesite en el lugar, a veces es el mismo aire acondicionado, tiene facturas altísimas con estas temperaturas una verdulería. Tenés que dejar prendido el aire toda la noche porque el calor te cocina todo, entonces la verdad es que son cuestiones que afectan a las personas, y fundamentalmente a la producción, que es muy sensible".

Por otro lado afirmó que se puede conseguir fruta de estación a un precio accesible hoy por hoy. "Se van a empezar a equilibrar los precios de las manzanas, porque es manzana nueva, es manzana de este año que ya llegó hace un tiempo a los mercados. Senasa liberó los sellos de las frutas y deja la elección del grado de madurez de corte, se lo deja a cargo del productor, entonces el productor que antes necesitaba que un organismo como Senasa le libere el sello de comercialización, le libere el corte y la comercialización del producto, hoy lo elige el productor. Nosotros tenemos a Río Negro y una zona productiva como Mendoza también, que tiene excelente producción y ahora queda en manos del productor elegir las fechas de corte, con lo cual algo de pera, manzana seguro va a haber todo el año, puede que tenga un poquito de bajón el citrus, pero nada que destaque, porque no estamos todavía en temporada, y después aprovechen los duraznos, hay algún durazno que extiende la temporada que termina ahora fines de marzo aproximadamente".

"También todo lo que tiene carozo, durazno, damasco, ciruelas, cerezas, se van a conseguir cerezas de Chile, son muy buenas, tal vez no compitan con la cereza más oscurita que tenemos en la Argentina, que es muy rica, pero es muy buena, tiene buen tamaño, buen calibre y el precio está bastante normal, muy parecido a lo que se estuvo pagando en la Argentina, pero vos ahí vas a conseguir en los supermercados el kilo de cereza en torno de los $15.000".

