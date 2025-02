Exportación de hacienda en pie: frigoríficos de Santa Fe calificaron la medida de "intempestiva" y advierten aumentos en la carne

Faltante de ganado

UNO Santa Fe dialogó con el síndico de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), Antonio D'Angelo, quien manifestó sobre el decreto: " Es una medida intempestiva, nadie la esperaba. La liberación de exportación de cueros si se estaba solicitando, pero esto fue algo de lo cual no se sabe la razón. Aún no se puede hacer una evaluación clara de cómo afectaría a la industria sin los pormenores".

"Si estaba faltando hacienda o la oferta era escasa para los frigoríficos, es de suponer que habría aún menos y sería un problema", destacó el referente del sector.

carniceria carne gondola asado carne vaca.jpg El precio de la carne tendería al alza con esta medida según frigoríficos.

Al respecto, analizó: "Vamos a estar exportando materia prima donde hay faltante de animales. Va a haber aún más faltante eventualmente, con lo cual el precio va a traccionar al alza. En un contexto de escasez como este, no está bueno que se exporte, porque hay poco".

"Promociona una actividad sin valor agregado"

Lo que llama la atención de la Cámara de Frigoríficos es que "se promociona una actividad totalmente primaria que no agrega ningún grado de industrialización, lo que le agrega valor a la carne es la industria frigorífica con toda la mano de obra que utiliza".

"Desconocemos si se va a poder exportar solo a países limítrofes, a cualquier parte del mundo, el medio de transporte utilizado. Nosotros no somos un país libre de fiebre aftosa sino que somos libre de fiebre aftosa con vacunación", profundizó sobre los alcances inciertos de la medida.

Precio de la carne en góndola

Consultado por la repercusión en el mercado interno y en las góndolas sobre esta medida, D'Angelo destacó: "Por lógica, si la exportación de hacienda en pie es factible, se realiza y ocupa un porcentaje importante de lo que antes iba al mercado interno, ante menor oferta a nivel interno subirá el precio de la hacienda y la carne al consumidor".

Sobre el precio de la carne, el referente del sector afirmó: "Viene subiendo, incluso sube día tras día, y sube porque no hay oferta debido a varios motivos. Uno puede ser por las lluvias y los caminos de tierra que no permiten sacar la hacienda. Pero por un motivo u otro a los remates ferias van siempre los mismos compradores. Si hay 10 compradores y 10 vacas se llevan una cada uno, pero cuando hay seis vacas se pelean por el precio".

Frente a la consulta sobre si fueron validados por los consumidores los últimos incrementos en la carne, D'Angelo respondió: "Esta semana nos da la pauta de que no fueron validados los últimos aumentos porque las carnicerías están comprando menos carne. No sabemos si el carnicero quiere poner en venta la carne a mayor precio o porque los clientes de los carniceros no están comprando, pero sea por uno u otro motivo estamos viendo que esta semana no se convalidó una suba de precios que oscila entre $100 y $200 en la hacienda en pie".

"Esto debería dar lugar a una temporal baja en el precio, pero cuando se ve que está bajando los productores envían menos hacienda a los remates. Esto tiene toda su lógica por el negocio de cada uno", concluyó.