El Chaquito: vecinos reclaman el arreglo urgente del camino de acceso ante el riesgo de quedar aislados por la creciente

Pablo Beldoméico, referente de la Vecinal El Chaquito, señaló que la zona permanece en una loma alta y no se inunda, pero puede quedar incomunicada durante períodos de crecida. Reclaman mantenimiento, ripiado y alternativas para garantizar el acceso de los vecinos y de los servicios de emergencia.

Vecinos de El Chaquito reclaman el arreglo urgente del camino de acceso ante el riesgo de quedar aislados por la creciente. Foto: Gentileza vecinos de Chaco Chico, Monte Vera.

Vecinos de El Chaquito reclaman el arreglo urgente del camino de acceso ante el riesgo de quedar aislados por la creciente. Foto: Gentileza vecinos de Chaco Chico, Monte Vera.

La preocupación de los vecinos de El Chaquito está puesta principalmente en el camino de acceso a la zona ante el escenario de una eventual creciente. Si bien el sector donde viven las familias se encuentra sobre una loma alta y no suele inundarse, el estado de los caminos puede dejarlo aislado cuando el nivel del agua aumenta.

Así lo explicó Pablo Beldoméico, referente de la Vecinal El Chaquito , quien señaló que actualmente viven allí más de 30 o 40 familias , muchas de ellas asentadas en los últimos años.

"La costa del Chaquito es una loma alta que no se inunda pero que queda aislada durante períodos de grandes inundaciones", explicó Beldoméico. Según recordó, durante grandes inundaciones del siglo pasado el lugar llegó a quedar separado unos dos kilómetros del resto de los caminos.

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El referente vecinal también recordó una tragedia ocurrida durante la inundación de 1998, cuando un padre y sus dos hijos murieron ahogados al intentar llegar a su vivienda. Después de ese episodio, los vecinos aportaron fondos y la comuna construyó un camino elevado que, según explicó, es actualmente la principal conexión para las familias que viven en el lugar.

Ese camino fue elevado nuevamente durante una inundación posterior, debido a que había perdido altura por el uso y el nivelado. Sin embargo, Beldoméico advirtió que con el paso del tiempo la traza se fue deteriorando, presenta socavones y necesita mantenimiento.

"Hace mucho que venimos pidiendo un ripiado para poder salir en momentos en donde llueve", sostuvo. El problema, explicó, no se limita a la circulación cotidiana: una ambulancia no puede ingresar en determinadas condiciones.

En ese sentido, relató que hubo un caso en el que un vecino quedó varado ante una situación de emergencia y debió ser trasladado en un vehículo 4x4.

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El antecedente de una crecida de 6,31 metros

La preocupación se profundiza ante la posibilidad de una nueva creciente. Beldoméico sostuvo que el camino ya tuvo dificultades durante la inundación anterior, cuando el río alcanzó 6,31 metros en el hidrómetro.

"En la llegada del camino ya había agua arriba. Es decir, si esta vez pasan esa marca, no vamos a poder llegar", advirtió en declaraciones a Telefé Santa Fe.

Por eso, desde la Vecinal El Chaquito reclaman conocer qué trabajos están previstos para mejorar las condiciones del acceso y prepararse ante una eventual emergencia.

"Queremos que nos informen qué es lo que tienen planeado hacer, el mantenimiento o algún tipo de obra, aunque sea algo rápido para prepararse", planteó el referente vecinal.

Qué respondió la Municipalidad de Monte Vera

Beldoméico contó que los vecinos mantuvieron una reunión con la Municipalidad de Monte Vera, donde se les comunicó la existencia de un protocolo de actuación ante una emergencia hídrica.

Según explicó, dentro de ese esquema el camino de acceso al Chaquito aparece identificado como un área crítica y prioritaria.

El referente aclaró que el principal contacto de los vecinos es con el municipio y que, en caso de requerirse asistencia o aportes, la Municipalidad puede recurrir al Gobierno provincial.

"Ese camino depende principalmente de la Municipalidad de Monte Vera", sostuvo.

Si bien destacó que existe diálogo con las autoridades, remarcó que los vecinos necesitan conocer concretamente qué trabajos se realizarán y cómo se garantizará el acceso.

Más familias y la necesidad de caminos alternativos

El crecimiento poblacional de la zona también suma una preocupación. Beldoméico estimó que más de 30 o 40 familias viven actualmente en la franja alta de la costa del Chaquito, aunque aclaró que no cuenta con un cálculo preciso.

Algunas de esas familias se encuentran en sectores más bajos y, por lo tanto, tienen una mayor vulnerabilidad frente a una crecida. Pero incluso quienes viven por encima de los niveles de agua necesitan mantener transitables los caminos para poder desplazarse.

"Hay caminos que con bajo nivel de agua se tapan y la gente vive por encima de esos niveles, pero tiene que llegar a la punta sur, por ejemplo, del Chaquito para seguir viviendo ahí", explicó.

Ante ese escenario, planteó la necesidad de crear caminos alternativos por zonas más altas, aunque reconoció que esa posibilidad involucra terrenos privados y requiere organización entre los vecinos y las autoridades.

Beldoméico vive en El Chaquito desde 2003 y señaló que la zona cambió significativamente desde entonces. Lo que antes estaba compuesto principalmente por quintas, familias de pescadores y personas que concurrían durante los fines de semana, comenzó a recibir a vecinos que se instalaron de manera permanente.

"Ahora somos un núcleo bastante importante de gente que estamos exigiendo poder seguir aquí durante esta emergencia hídrica", concluyó.