Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho

El gremio liderado a nivel provincial por Juan Chulich sumó nuevas afiliaciones en la distribuidora Liderma. Desde la conducción cruzaron al exfuncionario judicial con preventiva por corrupción, recordando los espectaculares allanamientos a la obra social en 2021: "Quienes nos acusaron hoy tienen que rendir cuentas".

El Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe continúa ampliando su representación en empresas de la actividad. En los últimos días, nuevos trabajadores de Liderma, firma dedicada a la distribución de aguas y gaseosas en la ciudad de Santa Fe, decidieron afiliarse a la organización alineada con la Federación Nacional de Camioneros.

La presencia del gremio en la empresa lleva más de seis años de trabajo sostenido. Durante ese proceso tuvieron un rol central Alfonso Barrera, integrante de la Comisión Directiva, y Claudio Alcaraz, delegado de Liderma, quienes acompañaron a los trabajadores y sostuvieron la representación dentro de la firma.

Las nuevas afiliaciones contaron además con el respaldo de la conducción encabezada por Juan Chulich y de la Federación Nacional, a través de Hugo Moyano y de la Secretaría Gremial que conduce Jerónimo Moyano.

Para la organización, las incorporaciones representan un nuevo avance en su objetivo de ampliar la representación entre los camioneros santafesinos. “En las condiciones actuales de la economía y frente al rumbo que atraviesa el país, tenemos que entender algo muy sencillo: cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener para defender nuestros intereses y nuestros derechos”, sostuvo Chulich.

Caso Ríos Artacho: “Quienes nos acusaban hoy tienen que rendir cuentas”

En ese contexto, desde el sindicato también se refirieron a la situación del ex fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho, quien quedó detenido con prisión preventiva por 90 días, en la que fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita acusada de desviar unos $425 millones de cuentas judiciales.

Ríos Artacho fue el fiscal que en 2021 ordenó allanamientos sobre sedes de la Obra Social de Camioneros en Rosario, en el marco de una investigación por presuntas amenazas a afiliados. Los procedimientos incluyeron un importante despliegue de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en instalaciones donde se desarrollaba normalmente la atención sanitaria. Desde el gremio sostienen que aquellas actuaciones tuvieron una dimensión desproporcionada y sospechan que detrás existieron intereses vinculados a la disputa sindical que atravesaba entonces la actividad.

“Vinieron con un despliegue propio de un operativo de alto riesgo, con armas largas y con medios de comunicación que llegaron prácticamente al mismo tiempo, mientras adentro de la obra social había afiliados recibiendo tratamientos y pacientes oncológicos. Se montó un espectáculo que tuvo un enorme impacto mediático y que sirvió para ensuciarnos a nosotros y principalmente a Hugo Moyano”, recordó Chulich.

La descripción del fuerte operativo coincide con el pronunciamiento que el propio dirigente publicó en 2021, cuando cuestionó la presencia de personal de la TOE con armas largas en las instalaciones sanitarias.

Desde la conducción remarcaron que las investigaciones vinculadas con aquellos procedimientos no derivaron en acusaciones contra la entidad, y reivindicaron el crecimiento alcanzado desde entonces. “Por eso decimos que la Justicia siempre llega. No nos produce ninguna alegría lo que está viviendo una persona, pero sí nos da tranquilidad saber que quienes alguna vez nos acusaron injustamente hoy tienen que rendir cuentas por sus propios actos”, concluyó Chulich.