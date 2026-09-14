Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho

El gremio liderado a nivel provincial por Juan Chulich sumó nuevas afiliaciones en la distribuidora Liderma. Desde la conducción cruzaron al exfuncionario judicial con preventiva por corrupción, recordando los espectaculares allanamientos a la obra social en 2021: "Quienes nos acusaron hoy tienen que rendir cuentas".

14 de septiembre 2026 · 20:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho

Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho
Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho

Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho
Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho

Camioneros amplía su representación en la provincia de Santa Fe y apuntó contra el exfiscal detenido Mariano Ríos Artacho

El Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe continúa ampliando su representación en empresas de la actividad. En los últimos días, nuevos trabajadores de Liderma, firma dedicada a la distribución de aguas y gaseosas en la ciudad de Santa Fe, decidieron afiliarse a la organización alineada con la Federación Nacional de Camioneros.

La presencia del gremio en la empresa lleva más de seis años de trabajo sostenido. Durante ese proceso tuvieron un rol central Alfonso Barrera, integrante de la Comisión Directiva, y Claudio Alcaraz, delegado de Liderma, quienes acompañaron a los trabajadores y sostuvieron la representación dentro de la firma.

Las nuevas afiliaciones contaron además con el respaldo de la conducción encabezada por Juan Chulich y de la Federación Nacional, a través de Hugo Moyano y de la Secretaría Gremial que conduce Jerónimo Moyano.

Para la organización, las incorporaciones representan un nuevo avance en su objetivo de ampliar la representación entre los camioneros santafesinos. “En las condiciones actuales de la economía y frente al rumbo que atraviesa el país, tenemos que entender algo muy sencillo: cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener para defender nuestros intereses y nuestros derechos”, sostuvo Chulich.

Caso Ríos Artacho: “Quienes nos acusaban hoy tienen que rendir cuentas”

En ese contexto, desde el sindicato también se refirieron a la situación del ex fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho, quien quedó detenido con prisión preventiva por 90 días, en la que fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita acusada de desviar unos $425 millones de cuentas judiciales.

Ríos Artacho fue el fiscal que en 2021 ordenó allanamientos sobre sedes de la Obra Social de Camioneros en Rosario, en el marco de una investigación por presuntas amenazas a afiliados. Los procedimientos incluyeron un importante despliegue de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en instalaciones donde se desarrollaba normalmente la atención sanitaria. Desde el gremio sostienen que aquellas actuaciones tuvieron una dimensión desproporcionada y sospechan que detrás existieron intereses vinculados a la disputa sindical que atravesaba entonces la actividad.

“Vinieron con un despliegue propio de un operativo de alto riesgo, con armas largas y con medios de comunicación que llegaron prácticamente al mismo tiempo, mientras adentro de la obra social había afiliados recibiendo tratamientos y pacientes oncológicos. Se montó un espectáculo que tuvo un enorme impacto mediático y que sirvió para ensuciarnos a nosotros y principalmente a Hugo Moyano”, recordó Chulich.

La descripción del fuerte operativo coincide con el pronunciamiento que el propio dirigente publicó en 2021, cuando cuestionó la presencia de personal de la TOE con armas largas en las instalaciones sanitarias.

Desde la conducción remarcaron que las investigaciones vinculadas con aquellos procedimientos no derivaron en acusaciones contra la entidad, y reivindicaron el crecimiento alcanzado desde entonces. “Por eso decimos que la Justicia siempre llega. No nos produce ninguna alegría lo que está viviendo una persona, pero sí nos da tranquilidad saber que quienes alguna vez nos acusaron injustamente hoy tienen que rendir cuentas por sus propios actos”, concluyó Chulich.

Santa Fe Camioneros provincia sindicato cuentas
Noticias relacionadas
Servicio de colectivos. Las líneas 2, 3, 8, 13, 16, 18 y ramal azul de Continental retoman sus recorridos habituales.

Colectivos en Santa Fe: las líneas que habían reducido sus servicios ya retoman sus recorridos con normalidad

Retención de colectivos. La UTA Santa Fe implementó una retención parcial de servicios en seis líneas urbanas por incumplimiento salarial.

UTA anunció una retención de tareas: qué líneas de colectivos están afectadas en Santa Fe

Las Leonas comenzaron su camino en los Juegos Suramericanos con un contundente 14-0 ante Paraguay.

Las Leonas golearon a Paraguay en el arranque de su participación en los Odesur en Santa Fe

santiago grassi volvio a brillar: record y final en los juegos suramericanos

Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Lo último

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron usurpadas

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron "usurpadas"

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: Lo venimos fomentando hace 40 años

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: "Lo venimos fomentando hace 40 años"

Último Momento
Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron usurpadas

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron "usurpadas"

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: Lo venimos fomentando hace 40 años

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: "Lo venimos fomentando hace 40 años"

El Chaquito: vecinos reclaman el arreglo urgente del camino de acceso ante el riesgo de quedar aislados por la creciente

El Chaquito: vecinos reclaman el arreglo urgente del camino de acceso ante el riesgo de quedar aislados por la creciente

San José del Rincón: tres robos en pocas horas terminaron con cuatro aprehendidos y un policía lesionado

San José del Rincón: tres robos en pocas horas terminaron con cuatro aprehendidos y un policía lesionado

Ovación
Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

Deportivo Madryn perdió con Defensores de Belgrano y no pudo alejarse de Colón

Deportivo Madryn perdió con Defensores de Belgrano y no pudo alejarse de Colón

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe