Viernes con sol y mucha humedad en la ciudad de Santa Fe

El viernes comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y muy húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 19.6º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que las masas de aire mantienen una configuración similar a la de ayer, con mayor de ingreso de aire desde el este, el cual aporta humedad desde el océano. Por otro lado, también se observa la lenta aproximación de una nueva masa de aire frío a la región. Esta situación genera que la jornada se presente con cielo mayormente cubierto y con tendencia a despejarse hacia el fin de semana, con suave tendencia en descenso de las temperaturas mínimas hacia la jornada de mañana, en tanto que las máximas no deberían presentar una variación significativa. Respecto de las lluvias, si bien no se esperan fenómenos adversos, no se descarta la posibilidad de algunos eventos débiles y dispersos entre la jornada de hoy y promediando la de mañana sábado.