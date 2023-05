Violencia extrema en una escuela de B° Acería: evalúan la situación y establecen corredores seguros

Violencia escuela barrio Acería.jpg

Gregorio Vietto, subsecretario de Educación Secundaria de la provincia, aseguró que se tomaron medidas para evitar que se sigan sucediendo los episodios de violencia. "El caso nos preocupa mucho, como otros casos de violencia que se han vivido en muchas escuelas en el último tiempo, entendiendo sobre todo que los adultos somos los responsables de la seguridad de los chicos, sobre todos en las escuelas, porque si bien es su deber, también es su derecho", manifestó.

• LEER MÁS: Gas pimienta, armas blancas y peleas en una escuela de Bº Acería: padres desesperados recurren a la Defensoría

Agregó además: "Debemos trabajar con todos los actores de la comunidad educativa, porque si sólo actuamos sobre el síntoma, no vamos nunca a curar la enfermedad. Hay que actuar sabiendo que la escuela sola no puede; que la familia sola no puede. Entre todos los actores de la comunidad educativa debemos intervenir responsablemente y haciendo una suerte de autoevaluación de nuestras conductas".

Por otro lado agregó que el Ministerio ya está trabajando en la institución educativa de barrio Acería: "Desde el lunes el supervisor de circuito se instaló en la escuela y tomó testimoniales de los alumnos, docentes y los padres, con el objetivo de presentarnos un informe para luego elaborar el plan a seguir. También se habló con la policía para establecer corredores seguros porque muchos hechos de violencia no ocurrieron dentro de la escuela, sino en las inmediaciones de la misma".