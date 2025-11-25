Uno Santa Fe | Santa Fe | violencia de género

Violencia de género: Santa Fe implementa tecnología de seguimiento con tobilleras duales

El programa, que incluye seguimiento por GPS y alertas en tiempo real al 911, busca reforzar la protección de las víctimas y desplazar el foco del control hacia el agresor. La inversión provincial supera el millón de dólares.

25 de noviembre 2025 · 09:15hs
Santa Fe implementa tecnología de seguimiento con tobilleras duales para casos de violencia de género

gentileza

Santa Fe implementa tecnología de seguimiento con tobilleras duales para casos de violencia de género

El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunciará este martes la puesta en marcha de un sistema de tobilleras duales destinado al seguimiento electrónico de personas denunciadas por violencia de género y con medidas de restricción vigentes. La presentación tendrá lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, autoridades de los ministerios de Justicia y Seguridad, de Igualdad y Desarrollo Humano, y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un sistema dual para reforzar la protección

El nuevo programa incorpora un mecanismo compuesto por una tobillera electrónica para el agresor y un rastreador portátil para la persona protegida. El objetivo central es garantizar el cumplimiento de las restricciones perimetrales definidas por la Justicia mediante un monitoreo permanente vía GPS, coordinado desde el Centro de Emergencias 911.

La tecnología permite detectar en tiempo real la proximidad entre ambas partes. Cuando el agresor ingresa en la zona de exclusión, el sistema emite una alerta inmediata: la Policía es notificada para intervenir y la víctima recibe un aviso en su dispositivo, lo que le permite activar medidas de resguardo mientras se despliega el protocolo de seguridad.

Primera implementación oficial en Santa Fe

Aunque dispositivos similares funcionan en otras provincias, esta será la primera vez que Santa Fe aplica oficialmente un sistema dual de monitoreo. Según datos del gobierno, la inversión supera el millón de dólares, e incluye la compra de tobilleras electrónicas, rastreadores, y equipamiento para la central de supervisión.

Las autoridades remarcaron que este esquema busca “desplazar el foco del control hacia el agresor”, reforzando la protección de las víctimas. No obstante, especialistas y organizaciones de mujeres advierten que ninguna tecnología reemplaza la necesidad de políticas integrales de prevención, acompañamiento y asistencia judicial o psicológica.

Con esta iniciativa, Santa Fe se incorpora al grupo de jurisdicciones que emplean mecanismos de seguimiento electrónico en casos de violencia de género, una herramienta que ha demostrado reducir la reincidencia en contextos de alto riesgo. Sin embargo, su efectividad depende de contar con capacidad operativa, protocolos claros y monitoreo constante desde los organismos de seguridad.

• LEER MÁS: 25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

violencia de género Santa Fe tobillera
Noticias relacionadas
El Cementerio Municipal de Santa Fe muestra su esplendor arquitectónico

Un patrimonio que late: el Cementerio Municipal se posiciona como museo a cielo abierto

martes soleado y caluroso en la ciudad de santa fe

Martes soleado y caluroso en la ciudad de Santa Fe

25n: las mujeres volveran a marchar reclamando el fin de la violencia

25N: Las mujeres volverán a marchar reclamando el fin de la violencia

La ciudad capital volvió a posicionarse como una opción elegida en el mapa del turismo regional.

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

Lo último

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Último Momento
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Ovación
A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"