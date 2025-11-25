Violencia de género: Santa Fe implementa tecnología de seguimiento con tobilleras duales

El programa, que incluye seguimiento por GPS y alertas en tiempo real al 911, busca reforzar la protección de las víctimas y desplazar el foco del control hacia el agresor. La inversión provincial supera el millón de dólares.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunciará este martes la puesta en marcha de un sistema de tobilleras duales destinado al seguimiento electrónico de personas denunciadas por violencia de género y con medidas de restricción vigentes. La presentación tendrá lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno , con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro , autoridades de los ministerios de Justicia y Seguridad , de Igualdad y Desarrollo Humano , y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

El nuevo programa incorpora un mecanismo compuesto por una tobillera electrónica para el agresor y un rastreador portátil para la persona protegida. El objetivo central es garantizar el cumplimiento de las restricciones perimetrales definidas por la Justicia mediante un monitoreo permanente vía GPS , coordinado desde el Centro de Emergencias 911 .

La tecnología permite detectar en tiempo real la proximidad entre ambas partes. Cuando el agresor ingresa en la zona de exclusión, el sistema emite una alerta inmediata: la Policía es notificada para intervenir y la víctima recibe un aviso en su dispositivo, lo que le permite activar medidas de resguardo mientras se despliega el protocolo de seguridad.

Primera implementación oficial en Santa Fe

Aunque dispositivos similares funcionan en otras provincias, esta será la primera vez que Santa Fe aplica oficialmente un sistema dual de monitoreo. Según datos del gobierno, la inversión supera el millón de dólares, e incluye la compra de tobilleras electrónicas, rastreadores, y equipamiento para la central de supervisión.

Las autoridades remarcaron que este esquema busca “desplazar el foco del control hacia el agresor”, reforzando la protección de las víctimas. No obstante, especialistas y organizaciones de mujeres advierten que ninguna tecnología reemplaza la necesidad de políticas integrales de prevención, acompañamiento y asistencia judicial o psicológica.

Con esta iniciativa, Santa Fe se incorpora al grupo de jurisdicciones que emplean mecanismos de seguimiento electrónico en casos de violencia de género, una herramienta que ha demostrado reducir la reincidencia en contextos de alto riesgo. Sin embargo, su efectividad depende de contar con capacidad operativa, protocolos claros y monitoreo constante desde los organismos de seguridad.

