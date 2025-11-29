Violento choque en Nelson: un camión terminó incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

El siniestro dejo dos heridos. Sucedió antes de la una de la madrugada sobre la ruta nacional 11, entre las calles Lanso y Contini. Trabajaron policías, bomberos y médicos del SIES 107.

Nelson: violento choque con un camión incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Este sábado, antes de la una de la madrugada, sobre la ruta nacional 11 a la altura de la localidad de Nelson , entre las calles Bautista Lanso y Alejandro Contini , frente a la ex fábrica Milkaut , y por causas que son investigadas, se produjo un choque que involucró a varios vehículos.

Entre ellos, un camión con acoplado que terminó incrustado en el edificio , y una combi Peugeot , cuyo conductor resultó impactado por una cubierta que se estrelló contra el lateral del vehículo . Afortunadamente, pudo sacarlo de la ruta y estacionar en la banquina.

Además, una camioneta VW Amarok chocó de frente contra una vivienda, destruyendo las rejas del inmueble, y dejando lesionados al conductor y al acompañante, ambos de 27 años. La ruta quedó cortada totalmente. Trabajaron en la emergencia policías de la Comisaría 15 de Nelson, de la ex Policía de Seguridad Vial, bomberos voluntarios de Laguna Paiva y médicos del SIES 107.

Estruendo, sorpresa y denuncia

Faltaban pocos minutos para la una de la madrugada cuando el estruendo del choque despertó a los vecinos de Nelson que viven a la vera de la ruta nacional 11 —entre las calles Contini y Lanso—.

Cuando salieron de sus viviendas, el panorama era realmente aterrador: un vehículo utilitario en la banquina, cuyo conductor afirmó que lo había impactado una cubierta; enfrente, un camión incrustado en la ex fábrica Milkaut; y finalmente, los dos ocupantes de una VW Amarok estrellada contra las rejas de una vivienda deshabitada. Ellos fueron quienes denunciaron el suceso a la central 911.

Asistencia y operativo

Minutos después arribaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 15° de Nelson y de la ex Policía de Seguridad Vial, que atendieron a los conductores y montaron un operativo de desvío del tránsito hacia las calles internas.

Luego llegaron ambulancias del SIES 107, cuyos médicos asistieron a los dos jóvenes de 27 años, visiblemente golpeados. Tras las primeras curaciones, fueron trasladados al hospital Cullen, donde los médicos de emergentología constataron que presentaban politraumatismos y los dejaron internados en observación.