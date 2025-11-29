Uno Santa Fe | Santa Fe | Nelson

Violento choque en Nelson: un camión terminó incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

El siniestro dejo dos heridos. Sucedió antes de la una de la madrugada sobre la ruta nacional 11, entre las calles Lanso y Contini. Trabajaron policías, bomberos y médicos del SIES 107.

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de noviembre 2025 · 10:50hs
Nelson: violento choque con un camión incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Nelson: violento choque con un camión incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Este sábado, antes de la una de la madrugada, sobre la ruta nacional 11 a la altura de la localidad de Nelson, entre las calles Bautista Lanso y Alejandro Contini, frente a la ex fábrica Milkaut, y por causas que son investigadas, se produjo un choque que involucró a varios vehículos.

Entre ellos, un camión con acoplado que terminó incrustado en el edificio, y una combi Peugeot, cuyo conductor resultó impactado por una cubierta que se estrelló contra el lateral del vehículo. Afortunadamente, pudo sacarlo de la ruta y estacionar en la banquina.

Además, una camioneta VW Amarok chocó de frente contra una vivienda, destruyendo las rejas del inmueble, y dejando lesionados al conductor y al acompañante, ambos de 27 años. La ruta quedó cortada totalmente. Trabajaron en la emergencia policías de la Comisaría 15 de Nelson, de la ex Policía de Seguridad Vial, bomberos voluntarios de Laguna Paiva y médicos del SIES 107.

choque nelson 2
Nelson: violento choque con un cami&oacute;n incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Nelson: violento choque con un camión incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Estruendo, sorpresa y denuncia

Faltaban pocos minutos para la una de la madrugada cuando el estruendo del choque despertó a los vecinos de Nelson que viven a la vera de la ruta nacional 11 —entre las calles Contini y Lanso—.

Cuando salieron de sus viviendas, el panorama era realmente aterrador: un vehículo utilitario en la banquina, cuyo conductor afirmó que lo había impactado una cubierta; enfrente, un camión incrustado en la ex fábrica Milkaut; y finalmente, los dos ocupantes de una VW Amarok estrellada contra las rejas de una vivienda deshabitada. Ellos fueron quienes denunciaron el suceso a la central 911.

choque nelson 1
Nelson: violento choque con un cami&oacute;n incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Nelson: violento choque con un camión incrustado en un edificio y una camioneta estrellada contra una vivienda

Asistencia y operativo

Minutos después arribaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 15° de Nelson y de la ex Policía de Seguridad Vial, que atendieron a los conductores y montaron un operativo de desvío del tránsito hacia las calles internas.

Luego llegaron ambulancias del SIES 107, cuyos médicos asistieron a los dos jóvenes de 27 años, visiblemente golpeados. Tras las primeras curaciones, fueron trasladados al hospital Cullen, donde los médicos de emergentología constataron que presentaban politraumatismos y los dejaron internados en observación.

Nelson choque
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa.

Fuerte inestabilidad en Santa Fe: rige un alerta amarillo para este sábado y desde la madrugada del domingo sube a naranja

revelan el principal motivo por el que la gente mas requiere el auxilio del servicio de emergencias 911

Revelan el principal motivo por el que la gente más requiere el auxilio del servicio de emergencias 911

pullaro inauguro el nuevo hospital regional de rafaela: cuando en el pais se frena la obra publica, en santa fe se acelera

Pullaro inauguró el Nuevo Hospital Regional de Rafaela: "Cuando en el país se frena la obra pública, en Santa Fe se acelera"

poletti se reunio con vecinales del oeste de la ciudad: la lista de topicos que se trataron en el encuentro

Poletti se reunió con vecinales del oeste de la ciudad: la lista de tópicos que se trataron en el encuentro

Lo último

Corvalán podría irse de Unión, pero antes quiere hablar con Madelón

Corvalán podría irse de Unión, pero antes quiere hablar con Madelón

Trump habló con Maduro, elevó la presión y amenazó con más acciones militares si el chavismo no deja el poder

Trump habló con Maduro, elevó la presión y amenazó con más acciones militares si el chavismo no deja el poder

Preferí arreglar mi salida antes que inhibir a Colón o mandar una carta documento

"Preferí arreglar mi salida antes que inhibir a Colón o mandar una carta documento"

Último Momento
Corvalán podría irse de Unión, pero antes quiere hablar con Madelón

Corvalán podría irse de Unión, pero antes quiere hablar con Madelón

Trump habló con Maduro, elevó la presión y amenazó con más acciones militares si el chavismo no deja el poder

Trump habló con Maduro, elevó la presión y amenazó con más acciones militares si el chavismo no deja el poder

Preferí arreglar mi salida antes que inhibir a Colón o mandar una carta documento

"Preferí arreglar mi salida antes que inhibir a Colón o mandar una carta documento"

Según un estudio, el uso intensivo de redes sociales causa trastornos alimentarios a casi la mitad de los jóvenes

Según un estudio, el uso intensivo de redes sociales causa trastornos alimentarios a casi la mitad de los jóvenes

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

Ovación
Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

Comienzo adverso para Los Pumas Seven en Dubai

Comienzo adverso para Los Pumas Seven en Dubai

Coliseo se consagró campeón del torneo de ascenso femenino

Coliseo se consagró campeón del torneo de ascenso femenino

Colón ganó y extendió su buena racha en la Liga Argentina

Colón ganó y extendió su buena racha en la Liga Argentina

En medio del conflicto con la AFA, Estudiantes visita a Central Córdoba

En medio del conflicto con la AFA, Estudiantes visita a Central Córdoba

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL