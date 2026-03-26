Uno Santa Fe | Santa Fe | choque

Violento choque entre una moto y un colectivo en barrio San Lorenzo: un joven terminó debajo de la unidad

Fue en la mañana de este jueves. El conductor de la moto fue trasladad al hospital Cullen

26 de marzo 2026 · 09:39hs
Violento choque entre una moto y un colectivo en barrio San Lorenzo

gentileza

Violento choque entre una moto y un colectivo en barrio San Lorenzo

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en barrio San Lorenzo, cuando un motociclista de 21 años chocó de frente contra un colectivo de la Línea 4 y terminó debajo del vehículo.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de 3 de Febrero y Juan Díaz de Solís, una zona de intensa circulación dentro del barrio. De acuerdo a las primeras informaciones, el colectivo se encontraba realizando una maniobra de giro por Juan Díaz de Solís cuando se produjo el impacto frontal con la moto, que circulaba desde el sector oeste.

Como consecuencia del choque, el joven motociclista cayó sobre el asfalto y quedó atrapado debajo de la unidad, sufriendo golpes en la cabeza y otras lesiones. Rápidamente, fue asistido por personal de emergencias, que lo trasladó para una mejor atención. Según se indicó, se encuentra fuera de peligro.

En tanto, varios pasajeros que viajaban en el colectivo sufrieron golpes leves producto del impacto, aunque ninguno presentó heridas de gravedad.

choque colectivo moto barrio San Lorenzo
Noticias relacionadas
naftas en santa fe: la super en ypf supero los $2.000 y llenar el tanque ya cuesta mas de $100.000

Naftas en Santa Fe: la súper en YPF superó los $2.000 y llenar el tanque ya cuesta más de $100.000

santa fe: del fresco matinal al calor extremo, asi estara el clima hasta el domingo

Santa Fe: del fresco matinal al calor extremo, así estará el clima hasta el domingo

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Docentes en el aula

Asistencia Perfecta: casi 75.000 docentes cobran el premio por febrero

Lo último

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Último Momento
Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Ludueña se afirma en Unión: A la camiseta la siento como mi casa

Ludueña se afirma en Unión: "A la camiseta la siento como mi casa"

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Ovación
Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Maximiliano Giay: La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo

Maximiliano Giay: "La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo"

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe