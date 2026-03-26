Violento choque entre una moto y un colectivo en barrio San Lorenzo: un joven terminó debajo de la unidad

Fue en la mañana de este jueves. El conductor de la moto fue trasladad al hospital Cullen

Violento choque entre una moto y un colectivo en barrio San Lorenzo

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en barrio San Lorenzo , cuando un motociclista de 21 años chocó de frente contra un colectivo de la Línea 4 y terminó debajo del vehículo.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de 3 de Febrero y Juan Díaz de Solís , una zona de intensa circulación dentro del barrio. De acuerdo a las primeras informaciones, el colectivo se encontraba realizando una maniobra de giro por Juan Díaz de Solís cuando se produjo el impacto frontal con la moto, que circulaba desde el sector oeste.

Como consecuencia del choque, el joven motociclista cayó sobre el asfalto y quedó atrapado debajo de la unidad, sufriendo golpes en la cabeza y otras lesiones. Rápidamente, fue asistido por personal de emergencias, que lo trasladó para una mejor atención. Según se indicó, se encuentra fuera de peligro.

En tanto, varios pasajeros que viajaban en el colectivo sufrieron golpes leves producto del impacto, aunque ninguno presentó heridas de gravedad.