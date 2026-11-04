Aumento del boleto interurbano en Santa Fe: los empresarios aseguran que el 11,57% es insuficiente y reclaman una nueva ley de emergencia

Rodolfo Wagner, integrante de ATAP, sostuvo que el sector necesitaba una actualización del 15% y advirtió que la caída de pasajeros, los costos y las franquicias mantienen al sistema en crisis.

Aumento insuficiente. Empresarios del transporte interurbano en Santa Fe consideran que el 11,57% es un alivio pero no cubre la crisis.

El aumento del 11,57% en el boleto de los colectivos interurbanos de Santa Fe fue recibido con reparos por parte de los empresarios del sector. Si bien reconocieron que la actualización representa un alivio frente al incremento de los costos operativos, consideran que el porcentaje autorizado por el Gobierno provincial no alcanza para compensar los gastos que afrontan las empresas.

Rodolfo Wagner, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), explicó que el sector había solicitado una recomposición mayor y advirtió que el transporte interurbano atraviesa una situación que requiere discutir de manera integral su funcionamiento.

“El aumento es insuficiente porque los números nos daban 15%. Pero nos viene bien”, señaló Wagner en diálogo con RTS.

El Gobierno provincial oficializó la suba mediante el Decreto N.º 2351/2026, publicado el 3 de noviembre en el Boletín Oficial. La medida estableció una tarifa mínima de $2.345 por pasajero, IVA incluido, y dispuso una implementación escalonada según el sistema de pago utilizado por cada empresa.

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Los costos presionan sobre las empresas

Wagner explicó que las empresas deben afrontar aumentos permanentes en distintos insumos necesarios para sostener los servicios, entre ellos el combustible, las cubiertas, los lubricantes y las correas.

Frente a ese escenario, consideró que sería conveniente contar con actualizaciones tarifarias más pequeñas y frecuentes, en lugar de esperar varios meses para aplicar incrementos que intenten recuperar los costos acumulados.

El dirigente también reclamó que el Gobierno nacional restablezca el Fondo Compensador del Interior y cuestionó las diferencias en la distribución de los recursos destinados al transporte público entre las provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior es uno de los factores que, según el sector empresario, profundizó las dificultades económicas del sistema. A esto se suma la caída de pasajeros y el encarecimiento de los componentes necesarios para mantener las unidades en circulación.

ATAP reclama una nueva ley de emergencia para el transporte

Más allá de la actualización del boleto, Wagner planteó que el problema no se resuelve únicamente con aumentos tarifarios. Para el representante empresario, es necesario revisar el esquema general de funcionamiento del transporte interurbano.

“El sistema interurbano sigue en crisis. Necesitamos una nueva ley de emergencia. Acá vemos un camino sin salida si seguimos así. Hay que rediscutir el sistema de transporte”, afirmó.

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En ese sentido, sostuvo que la pandemia marcó un punto de inflexión en la actividad, aunque aclaró que el sector ya arrastraba dificultades anteriores, vinculadas con un modelo que durante años se sostuvo mediante subsidios para mantener bajo el precio del boleto.

“Totalmente, a lo largo de los años se fue transformando el sistema. Un quiebre grande fue la pandemia, pero igual antes veníamos de 20 años de subsidiar el precio del boleto, entonces la gente, al tener un boleto barato, viajaba mucho. Hoy no se hace realidad”, explicó.

Según su análisis, la eliminación de los subsidios y el traslado de una mayor proporción de los costos a la tarifa modificaron las condiciones de acceso al servicio para los pasajeros habituales.

El peso de las franquicias en el costo del boleto

Otro de los puntos que Wagner puso en discusión es el porcentaje de pasajeros que viajan con algún tipo de franquicia. Según indicó, alrededor del 70% de los usuarios cuenta con algún beneficio que les permite viajar sin abonar la tarifa completa.

El dirigente consideró que esta situación genera un desequilibrio en la distribución de los costos entre quienes pagan el boleto y quienes acceden a una franquicia.

“Entonces, ¿qué pasa? Se eliminaron los subsidios, la provincia determinó que se fuera a tarifa, la tarifa se ha puesto cara quizás para el usuario habitual, normal de las empresas”, sostuvo.

Y agregó: “¿Por qué se puso? Porque el sistema está muy franquiciado. Entonces, si de 50 pasajeros que van en un coche, 30, 35 pasajeros no pagan, esos 15 que hoy están asumiendo el costo del resto están pagando una tarifa cada vez más cara, injusta”.

Desde la perspectiva de ATAP, las empresas no pueden seguir absorbiendo con recursos propios el costo de los viajes que se realizan mediante franquicias. Por eso, Wagner planteó la necesidad de revisar el esquema vigente y avanzar hacia un sistema en el que todos los usuarios abonen el servicio.

“Y nosotros creemos que la solución es que todo el mundo pague el boleto como corresponde”, afirmó.

Un aumento que no resuelve la crisis del sistema

El incremento del 11,57% se suma a la actualización del 30,57% aplicada en abril de 2026. Para el Gobierno provincial, la medida responde al aumento de los costos de explotación y a la reducción de los subsidios nacionales.

Sin embargo, desde el sector empresario advierten que las recomposiciones tarifarias no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la actividad. La caída de pasajeros, el peso de las franquicias y la falta de fondos compensadores forman parte de una discusión que, según Wagner, necesita una respuesta más amplia.

Mientras el nuevo cuadro tarifario comienza a implementarse, ATAP insiste en la necesidad de una nueva ley de emergencia y de revisar las condiciones bajo las cuales se financia y presta el servicio interurbano en Santa Fe.