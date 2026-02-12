Clara García seguirá al frente de Diputados y anticipó un año "vibrante" en la Legislatura

La legisladora fue ratificada al frente de la Cámara baja provincial y anticipó una agenda cargada de reformas, con foco en la implementación de la nueva Constitución.

La Cámara de Diputados de Santa Fe renovó este jueves sus autoridades y Clara García fue reelecta como presidenta del cuerpo , cargo que volverá a ejercer junto a José Corral y Sonia Martorano, quienes integrarán nuevamente la mesa directiva.

Tras la votación, la legisladora destacó el respaldo de sus pares y aseguró que la conducción mantendrá el compromiso de gestión . “No por repetida deja de ser emotiva esta elección y al mismo tiempo nos compromete a trabajar más”, expresó.

García recordó que el primer año de trabajo estuvo atravesado por las reformas impulsadas por el Ejecutivo provincial. “Tuvimos un primer año muy marcado por las reformas estructurales que el gobernador envió y nos hizo protagonistas”, señaló, y anticipó que el período que comienza “será vibrante”.

Entre los desafíos legislativos, mencionó la necesidad de avanzar con la implementación de la nueva Constitución Provincial. “Ahora debemos darle vida a la nueva Constitución. Hay una veintena de leyes que vamos a votar”, indicó.

En esa línea, adelantó que las próximas semanas serán clave para la agenda parlamentaria. “Las dos semanas por delante servirán para trabajar y seguramente en las próximas sesiones saldrá la ley de municipios y comunas”, sostuvo.

Por último, se refirió al conflicto policial y respaldó el accionar del Ejecutivo provincial. García valoró la tarea del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y del gobernador Maximiliano Pullaro. “Sentimos que el reclamo era válido y debía atenderse, esa fue la decisión que se tomó”, afirmó, y agregó que “las fuerzas de seguridad lo han dado todo y el gobernador a eso lo valora”.