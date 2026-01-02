Uno Santa Fe | Santa Fe | Costanera Este

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos

Uno de ellos fue asistido en el Hospital de Niños tras ingresar al río para aliviar el intenso calor. Ocurrió durante la tarde del jueves 1 de enero

2 de enero 2026 · 09:50hs
José Busiemi
El primer día de 2026 empujó a cientos de santafesinos a buscar alivio en el río. La playa de la Costanera Este, único balneario habilitado para el ingreso al agua en la ciudad de Santa Fe, fue el punto más elegido. Sin embargo, la tarde se vio empañada por ataques de palometas, que dejaron a varios bañistas heridos.

Los hechos se registraron durante la tarde del jueves 1 de enero, cuando varias personas que se encontraban dentro del agua sintieron mordeduras repentinas. Algunos de los afectados fueron asistidos en el lugar por el cuerpo de Guardavidas, mientras que un niño de 11 años fue trasladado al Hospital de Niños “Orlando Alassia”, donde recibió curaciones por heridas cortantes.

Según indicaron fuentes sanitarias, las lesiones no fueron de gravedad, aunque sí provocaron dolor, sangrado y gran preocupación entre las familias que disfrutaban de la jornada.

Qué son las palometas y por qué atacan

Las palometas son peces de agua dulce muy comunes en el río Paraná durante los meses de altas temperaturas. Se caracterizan por tener mandíbulas fuertes y dientes afilados, capaces de producir cortes profundos en la piel.

Especialistas explican que estos ataques suelen incrementarse en verano debido a:

  • La suba de la temperatura del agua
  • El bajo nivel del río
  • La presencia de restos de comida o basura
  • Movimientos bruscos dentro del agua

Las palometas no atacan por depredación, sino de manera defensiva o territorial, y suelen morder pies, manos o piernas, especialmente en zonas donde hay mucha concentración de bañistas.

Recomendaciones para los bañistas

Desde el área de Guardavidas y Protección Civil, recordaron algunas medidas clave para evitar este tipo de episodios:

  • Evitar ingresar al agua con heridas abiertas
  • No arrojar restos de comida
  • No permanecer mucho tiempo quieto dentro del río
  • Salir del agua ante cualquier advertencia del personal

Además, reiteraron que la Costanera Este es el único sector habilitado y que es fundamental respetar las indicaciones para prevenir accidentes.

