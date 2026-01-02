Uno Santa Fe | Santa Fe | Costanera Este

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Algunos debieron ser asistidos en el Hospital de Niños tras ingresar al río para aliviar el intenso calor. Ocurrió durante la tarde del jueves 1 de enero

2 de enero 2026 · 09:50hs
Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

José Busiemi
Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

El primer día de 2026 empujó a cientos de santafesinos a buscar alivio en el río. La playa de la Costanera Este, único balneario habilitado para el ingreso al agua en la ciudad de Santa Fe, fue el punto más elegido. Sin embargo, la tarde se vio empañada por ataques de palometas, que dejaron a varios bañistas heridos, en su mayoría niños.

Los hechos se registraron durante la tarde del jueves 1 de enero, cuando varias personas que se encontraban dentro del agua sintieron mordeduras repentinas. Algunos de los afectados fueron asistidos en el lugar por el cuerpo de Guardavidas, mientras que otros debieron ser trasladados al Hospital de Niños “Orlando Alassia”, donde recibieron curaciones por heridas cortantes.

Según indicaron fuentes sanitarias, las lesiones no fueron de gravedad, aunque sí provocaron dolor, sangrado y gran preocupación entre las familias que disfrutaban de la jornada.

Qué son las palometas y por qué atacan

Las palometas son peces de agua dulce muy comunes en el río Paraná durante los meses de altas temperaturas. Se caracterizan por tener mandíbulas fuertes y dientes afilados, capaces de producir cortes profundos en la piel.

Especialistas explican que estos ataques suelen incrementarse en verano debido a:

  • La suba de la temperatura del agua
  • El bajo nivel del río
  • La presencia de restos de comida o basura
  • Movimientos bruscos dentro del agua

Las palometas no atacan por depredación, sino de manera defensiva o territorial, y suelen morder pies, manos o piernas, especialmente en zonas donde hay mucha concentración de bañistas.

Recomendaciones para los bañistas

Desde el área de Guardavidas y Protección Civil, recordaron algunas medidas clave para evitar este tipo de episodios:

  • Evitar ingresar al agua con heridas abiertas
  • No arrojar restos de comida
  • No permanecer mucho tiempo quieto dentro del río
  • Salir del agua ante cualquier advertencia del personal

Además, reiteraron que la Costanera Este es el único sector habilitado y que es fundamental respetar las indicaciones para prevenir accidentes.

Costanera Este palometas heridos
Noticias relacionadas
Venta de autos cero kilómetros

Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

ano nuevo en santa fe: 13 vehiculos retenidos por alcoholemia durante los controles nocturnos

Año Nuevo en Santa Fe: 13 vehículos retenidos por alcoholemia durante los controles nocturnos

avanza la causa por el homicidio de jeremias monzon con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

cual es el estado de salud del joven baleado en loyola sur que sigue internado en el cullen

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Lo último

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Último Momento
Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Ovación
Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Tiempo de cambios en los clubes de la Unión Santafesina de Rugby

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Una imagen que refleja identidad

Una imagen que refleja identidad

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe