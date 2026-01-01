Año Nuevo en Santa Fe: 13 vehículos retenidos por alcoholemia durante los controles nocturnos

El operativo conjunto entre el municipio, la provincia y la Policía se extendió hasta las 7 de la mañana y contó con casi 200 efectivos.

La Municipalidad de Santa Fe desplegó un importante operativo interinstitucional para la celebración de Año Nuevo , en articulación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y la Policía de Santa Fe, con el objetivo de garantizar festejos ordenados y en un clima de buena convivencia en distintos puntos de la ciudad.

El dispositivo se extendió hasta las 7 de la mañana e involucró a casi 200 efectivos , entre personal policial y agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI). El trabajo coordinado permitió que los festejos se desarrollaran con normalidad y sin registrarse situaciones de conflicto, especialmente en las zonas de mayor concentración de personas, como la Costanera Oeste y el corredor de boliches de la Ruta Nacional 168, donde también se establecieron corredores seguros para el desplazamiento del público.

Controles de tránsito: 12 autos y una moto retenidos por alcoholemia

Uno de los ejes centrales del operativo fue el refuerzo de los controles de tránsito y seguridad vial, que se desplegaron en distintos sectores de la ciudad durante toda la madrugada.

Como resultado de esos procedimientos, se procedió a la retención de 12 automóviles por alcoholemia positiva, además de una motocicleta por el mismo motivo. A esto se sumaron 23 motocicletas retenidas por falta de documentación reglamentaria y un automóvil por carecer de la documentación exigida.

Desde el municipio remarcaron la importancia de estos controles para reducir los riesgos en la vía pública durante una de las noches de mayor circulación vehicular del año.

Operativo especial de limpieza desde la madrugada

Finalizados los festejos, a partir de las 7 de la mañana se puso en marcha un operativo especial de higiene urbana en las zonas donde se concentró la mayor cantidad de personas.

Las tareas incluyeron la participación de 12 barrenderos, una hidrolavadora, una barredora mecánica y un camión para el levantamiento de bolsas, lo que permitió que la Costanera Oeste amaneciera en condiciones óptimas para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas.

Además, se reforzaron los trabajos de limpieza en avenidas, bulevares, plaza Pueyrredón y el sector de boliches de la Ruta 168. En la zona de playa donde se realizó la celebración, colaboraron 20 personas de cooperativas de trabajo, mientras que dos equipos municipales de Respuestas Rápidas recorrieron distintos puntos de la ciudad.

Balance positivo de la jornada

Desde la Municipalidad destacaron el buen comportamiento de quienes participaron del evento y el compromiso de los equipos municipales y provinciales que integraron el operativo especial, lo que permitió cerrar la celebración de Año Nuevo con resultados satisfactorios, sin incidentes y con una rápida recuperación del espacio público.