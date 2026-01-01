Uno Santa Fe | Santa Fe | Jeremías Monzón

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Los procedimientos no estuvieron dirigidos a detener personas, sino a recolectar dispositivos electrónicos vinculados a la investigación del crimen ocurrido frente a la cancha de Colón

1 de enero 2026 · 15:20hs
Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

En la noche del miércoles 31 de diciembre, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a efectivos de la Agrupación Cuerpos llevó adelante un procedimiento en barrio Scarafia, en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años oriundo de Santo Tomé, emboscado y ejecutado en un predio abandonado de barrio Chalet.

Según información oficial, por orden de los fiscales Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria, se realizaron allanamientos en distintos domicilios, principalmente vinculados a adolescentes, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos que serían de relevancia para el avance de la causa.

Tres menores identificados y un cuarto implicado prófugo

La Justicia ya tiene identificadas a tres personas directamente vinculadas al homicidio, todas menores de edad.

Se trata de: una joven de 16 años, actualmente detenida bajo una medida similar a la prisión preventiva, quien mantenía una relación sentimental con la víctima; un adolescente de 14 años, señalado como autor material, que por su edad es no punible y quedó bajo la órbita de la Secretaría de la Niñez y un tercer implicado, también menor, ya identificado pero aún no localizado por las autoridades.

A estos se suma al menos otra persona sobre la cual existen fuertes sospechas y que permanece prófuga, según confirmó la querella.

jeremias monzon

Una investigación avanzada y una persona buscada

El abogado de la familia, Diego Martini, explicó que en los primeros días del año la familia se constituirá formalmente como querellante para acceder al expediente completo.

“Hay una investigación muy sólida. El Ministerio Público de la Acusación viene trabajando con extremo cuidado y responsabilidad”, sostuvo en diálogo con LT10.

Martini confirmó que no se descarta la participación de más personas y que existe al menos un implicado identificado que sigue siendo buscado.

“Entendemos que esa persona va a aparecer. Si alguien tiene información, sería muy útil que la aporte en forma anónima en cualquier dependencia policial o judicial”, expresó.

Menores involucrados y un crimen planificado

Para la querella, el asesinato de Jeremías no fue un hecho espontáneo. “A Jeremías lo emboscaron. El lugar donde aparece el cuerpo demuestra una clara intención de ocultar el hecho. Hubo planificación, aunque torpe, propia de la inexperiencia”, afirmó Martini.

La causa fue calificada como homicidio triplemente agravado: por el concurso de dos o más personas, por alevosía y por engaño, lo que refleja el nivel de violencia ejercido contra la víctima.

La posible existencia de un video del ataque

Uno de los elementos más perturbadores del expediente es la posible existencia de un registro fílmico del momento del crimen.“En apariencia sí existe. La fiscalía ha sido muy cuidadosa en el resguardo de ese material”, señaló el abogado.

Sobre ese punto, fue categórico: “Hasta en eso han sido siniestros. Habrían filmado la muerte de un ser humano, de un conocido, de alguien cercano”. La querella adelantó que solicitará medidas para impedir la difusión del material, y destacó el trato respetuoso que la familia viene recibiendo por parte de los medios y la comunidad.

Jeremías Monzón homicidio allanamientos
Noticias relacionadas
Familiares de Jeremías Monzón en el lugar del hallazgo del cuerpo

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

pullaro sobre el crimen de jeremias monzon: un joven de 14 anos que va a matar sabe lo que esta haciendo

Pullaro sobre el crimen de Jeremías Monzón: "Un joven de 14 años que va a matar sabe lo que está haciendo"

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los menores implicados.

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

No entendemos por qué hicieron esto, pedimos la máxima condena: el desgarrador relato de la tía de Jeremías Monzón

"No entendemos por qué hicieron esto, pedimos la máxima condena": el desgarrador relato de la tía de Jeremías Monzón

Lo último

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Último Momento
Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Thiago Fernández explotó contra la dirigencia de Vélez antes de irse a España

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Chelsea dio un volantazo y anunció la salida de Enzo Maresca pese a un ciclo con títulos

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

Avanza la causa por el homicidio de Jeremías Monzón con nuevos allanamientos y secuestro de celulares

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Cuál es el estado de salud del joven baleado en Loyola Sur que sigue internado en el Cullen

Ovación
El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

El mercado de pases de Colón sintetiza búsquedas y perfiles variados

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

La sentida despedida de Francisco Gerometta de Unión en sus redes sociales

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Medrán, entre lo familiar y la ilusión del ascenso: Colón empieza a caminar el 2026

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Cañete le dijo adiós a Unión: un cierre en silencio y con gratitud

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Paredes, entre la crudeza del balance y el orgullo de vestir el arco sabalero

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe