Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Sigue vigente para la ciudad de Santa Fe el alerta por calor extremo: cuándo llega el alivio

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

2 de enero 2026 · 07:41hs
Sigue vigente para la ciudad de Santa Fe el alerta por calor extremo: cuándo llega el alivio

José Busiemi

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Se mantiene el alerta amarillo en regiones de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunas regiones, el aviso sube a alerta naranja.

mapa_temp_extremas
Alerta por calor extremo este viernes en varias zonas del país.

Alerta por calor extremo este viernes en varias zonas del país.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Pronóstico extendido

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, alguna inestabilidad y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 28.8º pero con una térmica de 32.6º y se espera que la máxima alcance los 39º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa la presencia de aire cálido a la región y el ingreso de un frente frío leve desde el sur que inestabilizan levemente las condiciones. Este proceso ocurre con circulación de aire frío en altura, por lo que junto al ingreso de aire cálido y relativamente seco en superficie mantiene las jornada con cielo mayormente despejado logrando que los valores de temperaturas máximas se eleven a rangos importantes, con aumento de nubosidad hacia la tarde y baja posibilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas. Las condiciones deberían comenzar a cambiar recién hacia el día sábado, con descenso de las temperaturas.

Sábado con cielo mayormente despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones algo inestables y mejorando lenta y gradualmente. Temperaturas en suave descenso: mínima 17º y máxima 32º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al este por momentos.

En tanto el domingo se espera cielo despejado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 18º y máxima 30º. Vientos leves del sector sur/sureste.

Por último se espera un lunes con cielo mayormente despejado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 18 y máxima 31º. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector noreste.

alerta Santa Fe
