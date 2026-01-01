Las ventas de autos en Santa Fe crecieron más del 50% en 2025 y superaron el promedio nacional

Frente a diciembre 2024, cuando se habían vendido 1.749 unidades, las ventas crecieron un 24,8%, ubicando a Santa Fe por encima del promedio nacional que fue del 10,3%.

El mercado automotor en la provincia de Santa Fe cerró 2025 con un balance ampliamente positivo, pese a la fuerte baja de ventas de autos registrada en diciembre, un mes que estuvo marcado por factores estacionales y una contracción generalizada a nivel país.

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara), en diciembre de 2025 se patentaron en Santa Fe 2.182 vehículos , lo que representó una caída del 34% respecto de noviembre , cuando se habían registrado 3.306 unidades.

La baja mensual estuvo en línea con el comportamiento nacional, que mostró un retroceso del 32,3%, y respondió principalmente al cierre del año, menor actividad comercial y reprogramaciones de operaciones hacia enero.

Crecimiento interanual

El dato clave es la comparación interanual. Frente a diciembre de 2024, cuando se habían vendido 1.749 unidades, las ventas crecieron un 24,8%, un desempeño que ubicó a Santa Fe por encima del promedio nacional, que fue del 10,3%.

Este crecimiento se refleja con mayor claridad en el acumulado anual. Durante todo 2025 se patentaron en la provincia 56.423 vehículos, contra 36.931 del año anterior, lo que implica una suba del 52,8% interanual. A nivel nacional, el incremento acumulado fue del 47,8%, lo que confirma que Santa Fe tuvo un desempeño superior al promedio del país.

En términos de participación, la provincia explicó el 9,2% del total de ventas nacionales en 2025 y se mantuvo como la cuarta jurisdicción con mayor volumen de patentamientos, detrás de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. De este modo, Santa Fe consolidó su peso estructural dentro del mercado automotor argentino y reafirmó su rol como uno de los motores del interior del país.

Postura de los concesionarios

Al analizar el comportamiento del sector a nivel nacional, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Sebastián Beato, destacó que “estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones”. En ese sentido, explicó que “el primer semestre fue muy bueno, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que a principio de año veíamos como difícil de alcanzar”.

Beato señaló que la segunda mitad del año estuvo atravesada por “cuestiones electorales, movimientos económicos y cambiarios, semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional”, aunque subrayó que “en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando una senda de crecimiento en niveles que no se veían desde 2018”.

Entre los factores clave que explican la recuperación del mercado, el titular de ACARA remarcó “la vuelta de la financiación, con múltiples opciones por parte de los bancos y de las propias terminales”, y también “una oferta de vehículos cada vez más completa, que generó mayor competencia entre las marcas tradicionales y las nuevas, y que en esta última parte del año se tradujo en importantes descuentos y promociones”.

Finalmente, Beato sostuvo que “este es el momento de aprovechar la buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el Estado, para potenciar un mercado que puede beneficiarse de una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación”, y concluyó: “desde toda la cadena de valor ya estamos trabajando en ese sentido”.