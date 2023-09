Vranicich: "No podemos tener naturalizado que en Santa Fe amenacen a los fiscales"

"No podemos tener naturalizado que en Santa Fe amenacen a los fiscales". La frase la pronunció la responsable del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, María Cecilia Vranicich, en un seminario internacional denominado el Sistema de Justicia frente a la Narcocriminalidad en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La fiscal general de la provincia describió con crudeza la actualidad de la violencia en Rosario, los problemas santafesinos de la investigación criminal y las cualidades de la violencia letal en Rosario.

Vranicich apuntó como un problema persistente y preocupante la reiteración a intimidaciones a fiscales de la provincia que no solamente ocurren en Rosario. "Tenemos 15 comunicados institucionales sobre casos de fiscales que fueron amenazados. Nos interesa señalar que no alcanza con el repudio. Es imprescindible contar con un organismo experto en protección funcional que no existe a nivel provincial ni nacional", sostuvo.