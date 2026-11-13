Tensión en el centro de asistencia de Santa Fe: familias evacuadas reclamaron mejores condiciones y amenazaron con cortar la Ruta 168

Familias alojadas en el centro de asistencia municipal cuestionaron las condiciones de alojamiento, reclamaron más módulos, alimentos y protección frente al calor. También denunciaron demoras en las evacuaciones de vecinos de la Vuelta del Paraguayo y advirtieron que podrían cortar la Ruta 168.

Vecinos de La Vuelta del Paraguayo y de Alto Verde reclamaron mejoras en las condiciones de habitabilidad en los módulos del Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde

La emergencia hídrica en la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo foco de tensión por los reclamos de vecinos de Alto Verde y la Vuelta del Paraguayo , quienes cuestionaron las condiciones en las que permanecen las familias evacuadas en el centro de asistencia municipal y reclamaron respuestas para quienes todavía esperan ser trasladados por el avance del agua.

A la vera de la Ruta 168 los vecinos manifestaron su malestar por las demoras en los operativos de evacuación, la falta de módulos suficientes y las condiciones de alojamiento, especialmente frente a las altas temperaturas, la exposición al sol y la falta de reparo.

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"Eso, miren acá y van a decir lo que nosotros queremos escuchar. Se van a ir, se van a olvidar, como hicieron ayer, como hicieron siempre", expresó uno de los vecinos, visiblemente molesto por la situación. En ese sentido, cuestionó que las autoridades conocían desde hacía meses la posibilidad de una crecida del río y consideró que la respuesta llegó tarde.

"Habían armado, sí, pero habiendo 100 familias ahí adentro armaron 30", sostuvo, en referencia a la cantidad de módulos instalados para recibir a las personas afectadas.

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Familias que todavía esperan ser evacuadas

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con las familias que continúan en sus viviendas, rodeadas por el agua, y que todavía esperan asistencia para salir de las zonas inundadas.

Los vecinos señalaron particularmente el caso de un hombre cuyo padre tiene cáncer y permanece en su domicilio de la Vuelta del Paraguayo, mientras el agua comienza a ingresar a la propiedad. "Hay gente que está en una situación que quiere que se le evacúe y todavía no tiene móvil o está esperando en su domicilio", advirtieron.

La situación genera preocupación entre los habitantes de ese sector de la costa, donde el avance del río Paraná dificulta la circulación y obliga a reforzar los operativos de traslado mediante embarcaciones.

A los reclamos por las evacuaciones se sumaron cuestionamientos por la alimentación y las condiciones de permanencia en el centro asistencial. Los vecinos reclamaron espacios con sombra, protección frente al calor y al viento, y mejores condiciones para las familias que debieron abandonar sus hogares.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa fe, Sebastián Mastropaolo. José Busiemi/UNO Santa Fe

Mastropaolo reconoció la demanda y anunció nuevos módulos

Ante los planteos, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo, sostuvo que el operativo continúa en expansión y que la cantidad de familias que necesitan asistencia aumenta a medida que crece el río.

"Se sigue integrando, estamos construyendo módulos permanentemente y la demanda, obviamente, por la subida reiterada del río se va aumentando. Nosotros estamos en consecuencia actuando para que rápidamente se solucione", explicó.

Sobre las condiciones de alojamiento, el funcionario aseguró que el centro fue preparado con anticipación y que cuenta con servicios básicos e infraestructura para recibir a las familias. "Las condiciones nosotros las conocemos. Se los instaló con mucho tiempo, hicimos un convenio con los titulares de la Isla de la Vuelta del Paraguayo, está todo legalmente ordenado. Tenemos agua potable, tenemos luz e instalaciones hace mucho tiempo preestablecidas", señaló.

Sin embargo, reconoció que la demanda es elevada y que el municipio trabaja para mejorar las condiciones del predio.

Mastropaolo también se refirió al pedido de algunos vecinos de trasladarse a otro sector, particularmente a espacios con mayor presencia de árboles y sombra. Al respecto, explicó que la ubicación actual fue elegida para garantizar la seguridad de las personas.

"Nosotros hicimos un cerco perimetral, tenemos custodia de la GSI las 24 horas, con la Policía, asistencia médica y hasta videovigilancia integrada. Estamos dándole todos los servicios en un lugar donde podemos brindar realmente la integridad y el cuidado de la gente", afirmó.

En relación con la posibilidad de instalar a las familias en otro sector, consideró que la cercanía de una ruta nacional no ofrece las mismas condiciones de seguridad y sostuvo que el planteo será analizado.

Por otra parte, adelantó que durante la jornada se trabajaba en la construcción de nuevos módulos y en la colocación de media sombra en el centro de asistencia, con el objetivo de generar espacios de reparo frente a las altas temperaturas.

Marchetti escuchó los reclamos por la comida y el calor

Por su parte, el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, Hugo Marchetti, confirmó que recibió los planteos de vecinos alojados en los módulos y de otras familias que se acercaron para expresar su preocupación.

"Recién llego a escuchar algunos reclamos y solicitudes de vecinos, algunos que están en los módulos del centro asistencial y otros vecinos que se sumaron. Estoy tratando de escuchar cuáles son los principales planteos", manifestó.

El secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Santa Fe, Hugo Marchetti José Busiemi/UNO Santa Fe

Entre las principales inquietudes que recibió mencionó cuestiones vinculadas con la comida, el calor, la exposición al sol y la falta de protección.

Consultado sobre la posibilidad de reubicar a las familias en otro sector, el funcionario defendió la decisión de concentrar la asistencia en un espacio donde el municipio pueda garantizar servicios esenciales.

"Tenemos todo montado en el centro integral para hacer una atención integral. Está el 107, está el COVEM, están los servicios de agua y los servicios eléctricos", explicó.

También detalló que el dispositivo contempla asistencia sanitaria y atención para los animales de compañía de las familias evacuadas, incluida la vacunación.

Respecto de las demoras denunciadas por vecinos que todavía esperan ser trasladados desde la Vuelta del Paraguayo, Marchetti explicó que durante la jornada anterior se produjo una dificultad en el camino principal de ingreso a ese sector.

"Hubo una situación en la que ayer se cortó el camino principal de ingreso de la Vuelta del Paraguayo, por lo que tuvimos que acudir a otros medios. Ahora estamos tratando de hacer el retiro de las familias con las lanchas", indicó.

La capacidad del centro de evacuados, otro de los desafíos

El aumento sostenido de la cantidad de familias afectadas por la crecida del Paraná también plantea interrogantes sobre la capacidad del centro de asistencia municipal y la posibilidad de que se necesiten nuevos espacios de alojamiento.

Sobre ese punto, Marchetti aseguró que el municipio cuenta con materiales y estructuras para continuar ampliando el dispositivo a medida que se incrementen las necesidades.

"Se están construyendo todos los módulos a medida que se van manifestando las necesidades de ocupación y tenemos backup para seguir armando módulos en el lugar", afirmó.

Mientras tanto, los reclamos de los vecinos ponen el foco en una cuestión que va más allá de la cantidad de evacuados: las condiciones de alojamiento, la atención de las familias más vulnerables y la rapidez de los operativos para retirar a quienes todavía permanecen en sus viviendas.