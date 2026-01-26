Santiago Ascacibar, cada vez más cerca de Boca

El mediocampista y capitán de Estudiante, Santiago Ascacibar, tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Boca

El mediocampista y capitán de Estudiantes , Santiago Ascacibar , tiene negociaciones avanzadas para sumarse a Boca . El Xeneize ofertó 5,5 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador de 28 años. Además, la operación incluye la cesión del delantero Braian Aguirre por un año, con una opción de compra de 3 millones de dólares.

El cinco veces campeón con Estudiantes aceptó el ofrecimiento del Xeneize mientras que, entre las partes dirigenciales, hay detalles a pulir pero ambas instituciones están predispuestas a poder resolver esta operación a la brevedad.

Si bien Ascacibar fue titular en el empate del viernes ante Independiente, el mediocampista dio indicios de su acercamiento a Boca con su emoción hasta las lágrimas en la puerta del vestuario visitante tras finalizar el encuentro en Avellaneda.

Este lunes, el ex Stuttgart de Alemania no formó parte de los entrenamientos del vigente campeón del fútbol argentino y todo indicaría que el entrenador Eduardo Domínguez lo marginaría del encuentro del miércoles por la noche en La Plata, justamente ante Boca.

De concretarse, Ascacibar se convertiría en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases tras la frustrada llegada del delantero colombiano Marino Hinestroza y a la espera de una resolución por el arribo del mediocampista paraguayo Ángel Romero.

Mientras se espera una definición por el traspaso de Ascacibar, el equipo dirigido por Claudio Úbeda entrenó este lunes tras la victoria del domingo ante Deportivo Riestra y con vistas al encuentro del miércoles ante Estudiantes.

Tras haber sido sustituido el domingo y ser visto con hielo en el banco de suplentes, el delantero Alan Velasco se ausentó en la práctica de este lunes y se realizó estudios médicos que determinaron el esguince de su rodilla izquierda. Esta lesión en dicha rodilla, la misma en la que sufrió una rotura de ligamentos en 2024, le demandará al ex-Independiente dos meses de rehabilitación.