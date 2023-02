Saralegui: "Estamos lejos de lo que pretendemos"

Colón sumó dos derrotas consecutivas y el inicio del Torneo es realmente preocupante. Porque no solo obtuvo malos resultados, sino que el funcionamiento no fue el adecuado. Ante Lanús jugó decididamente mal y frente a Godoy Cruz si bien mejoró un poco, está claro que con lo hecho no alcanza. Por ello, en la conferencia de prensa que brindó luego de la derrota, Marcelo Saralegui hizo una autocrítica.