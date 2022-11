Se diagramaron los cruces definitorios del Torneo Oficial de Hockey

La Asociación Santafesina de Hockey dio a conocer cómo será la programación de los playoffs en las diferentes categorías del Torneo Oficial de damas que llega a su epílogo. La actividad dará comienzo este jueves 1° de diciembre y culminarán el próximo martes 6 de diciembre.

En cuanto a la Zona Campeonato, en el sintético ubicado en Raúl Tacca al 600, el jueves 1°, en Sub 19, a las 20, jugarán Alma Juniors de Esperanza con Santa Fe Rugby por el tercer y cuarto puesto, y a las 21.30, será la final entre Banco Provincial y Náutico El Quillá.

En semifinales, Banco Provincial derrotó a Alma Juniors de Esperanza 3 a 2, con goles de Macarena Rímolo, Abril Schmidt y Luna Morello, mientras que para las Lobas marcaron Sofía Quagliaro y Leo Simoneit. En el otro cruce, El Quillá superó a Santa Fe Rugby por 2 a 0 con goles de Jazmín Neville y Lara Bracamonte.

En cuanto a la Zona Estímulo, en Sub 19, en el Sergio Antoniazzi, por el tercer lugar, a las 20, jugarán Colón de San Justo con Argentino de San Carlos, y a partir de las 21.30, la final la animarán El Quillá Amarillo con Atlético Franck. En semifinales, Atlético Franck derrotó a Argentino de San Carlos por 3 a 1, y el Quillá Amarillo hizo lo propio con Colón de San Justo por 4 a 1.

El viernes 2 de diciembre, en Sub 16, en la ASH, a las 18.30, CRAI jugará con Santa Fe Rugby por el tercer puesto, y a las 20.30, la final la animarán Alma Juniors de Esperanza con Náutico El Quillá. En semifinales, El Quillá le ganó a Santa Fe Rugby 1 a 0, y CRAI goleó a Alma Juniors por 5 a 0.

En reserva, a las 22, en la ASH, la final será entre Alma Juniors de Esperanza con El Quillá. En semifinales, Alma Juniors derrotó a La Salle Jobson 4 a 1, y Náutico El Quillá a Banco Provincial por 5 a 0. En la misma divisional, pero de la Estímulo, el viernes 2, a las 20.30, en El Quillá, por el tercer y cuarto puesto jugarán Atlético Franck con Argentino de San Carlos, y la final, la animarán desde las 22, Unión de Santa Fe con Colón de San Justo.

El sábado 3 de diciembre, serán las finales en Sub 14. En la Zona Campeonato, en la ASH, a las 9, por el tercer lugar se medirán Santa Fe Rugby con Alma Juniors de Esperanza, y a las 10.30, la final será entre El Quillá con CRAI. En semifinales, El Quillá superó a Santa Fe Rugby 1 a 0, y CRAI a Alma Juniors de Esperanza 5 a 0.

En cuanto a la Zona Estímulo, en CRAI; a las 9, jugarán CRAI Blanco con Colón de San Justo por el tercer puesto, y a las 11, en Sub 16, lo harán Colón de San Justo con Santa Fe Rugby por el tercer puesto. En la sede El Quillá, en Sub 14, la final la animarán Argentino de San Carlos con Atlético Franck en Sub 14 a a partir de las 9, y a las 11, en Sub 16, Argentino de San Carlos con Atlético Franck la final.

El domingo 4 de diciembre, en el sintético de agua de la ASH, a las 17.30, Banco Provincial se medirá con CRAI por el tercer puesto, y a las 19, la final la animarán Santa Fe Rugby con La Salle Jobson. En el Sergio Antoniazzi, por la Zona Estímulo, a las 17.30, por el tercer puesto, jugarán Argentino de San Carlos con Universidad del Litoral, y a las 19, la final será entre El Quillá Amarillo y Colón de San Justo. El martes 6 de diciembre, por la Zona Campeonato, se jugará el cruce por el tercer puesto, en la divisional reserva, entre La Salle Jobson con Banco Provincial a partir de las 20.30.