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Colón quiere dar el golpe ante Ciudad de Bolívar para acercarse al cuarto lugar

Colón visitará, a partir de las 21, al entonadísimo Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional con la necesidad de volver a ganar

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 08:31hs
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Colón quiere dar el golpe ante Ciudad de Bolívar para acercarse al cuarto lugar

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón viajó a Buenos Aires con una misión concreta: salir victorioso de una cancha complicada para seguir dando pelea por el cuarto lugar de la zona A. Este sábado, desde las 21, visitará a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la Primera Nacional, en busca respuestas futbolísticas y carácter pensando en el Reducido.

El desafío tiene una dificultad adicional. El Celeste llega con cuatro triunfos consecutivos y atraviesa su mejor tramo de la temporada, una combinación que lo convierte en un adversario de cuidado. El Sabalero, en cambio, necesita dejar atrás las dificultades que viene mostrando fuera de Santa Fe y dar un paso adelante cuando el calendario empieza a definir posiciones.

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Por eso, la búsqueda de Iván Delfino apunta a recuperar el equilibrio sin resignar iniciativa. En ese escenario, el entrenador analiza tres modificaciones: Facundo Castet ingresaría por Sebastián Olmedo; Federico Lértora reemplazaría a Matías Muñoz, mientras que Franco García ocuparía el lugar de Darío Sarmiento. Los movimientos buscarán darle otra respuesta al equipo en un compromiso que puede resultar determinante para sus aspiraciones.

Col&oacute;n tendr&aacute; la vuelta de L&eacute;rtora.

Colón tendrá la vuelta de Lértora.

Ciudad de Bolívar, un peligro para Colón

Ciudad de Bolívar también tiene argumentos para creer. La seguidilla de cuatro victorias le permitió llegar a esta instancia con confianza y transformó al equipo de Diego Funes en una amenaza para cualquiera. En su estadio intentará imponer ese presente y aprovechar las dificultades que Colón arrastra cuando juega como visitante.

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El local, de todas maneras, tendrá que resolver una ausencia obligada. Arnaldo González fue expulsado en la fecha pasada y no podrá ser de la partida. La duda es Brian Quintana o Tomás Guiacobini.

Probables formaciones de Ciudad de Bolívar y Colón

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta; Facundo Mucignat, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Tomás Guiacobini o Brian Quintana, Maximiliano Gutiérrez; Guillermo Sánchez. DT: Diego Funes.

Colón: Tomás Giménez; Mauro Pinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Lago, Federico Lértora, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Hora: 21.

Estadio: Municipal Eva Perón.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Colón Ciudad de Bolívar Primera Nacional
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