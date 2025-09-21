Se refuerzan los operativos de control por el Día de la Primavera

Se realizarán controles en puntos estratégicos de la ciudad, en bulevares y costaneras, con especial énfasis en la alcoholemia cero.

En el marco de las celebraciones por el Día de la Primavera, la Municipalidad de Santa Fe reforzó los operativos de control y prevención en la ciudad. El esquema de trabajo, que se extenderá durante todo el fin de semana hasta la madrugada del lunes , busca garantizar la seguridad de los ciudadanos ante el incremento del movimiento vehicular y de personas que se espera para la fecha.

Los operativos serán ejecutados por el personal de la Dirección General de Tránsito, de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y efectivos policiales. Los controles se ubicarán en puntos estratégicos de gran afluencia de público, como las principales avenidas y bulevares, las Costaneras Este y Oeste, y el corredor de boliches de la Ruta 168. Las tareas de control incluirán la realización de tests de alcoholemia, utilizando alómetros y alcoholímetros, así como la verificación de la documentación correspondiente para circular.

La planificación de este operativo especial responde al movimiento que se genera en la ciudad. El objetivo es prevenir accidentes de tránsito y asegurar que quienes salgan a festejar regresen a sus hogares de manera segura.

Se recuerda que en la ciudad de Santa Fe rige la Ordenanza N° 10.017, de tolerancia cero para conductores de autos y motos. Por ello, se insiste en la importancia de tomar los recaudos necesarios: si se consume alcohol, no se debe conducir.

Para estas fechas, se sugiere planificar los viajes con un conductor designado o utilizar el transporte público.

