La vocera provincial Virginia Coudannes confirmó que el pedido fue formalizado ante el nuncio apostólico. La estrategia ahora apunta a que el Pontífice haga una escala en Rosario durante el traslado entre Buenos Aires y Córdoba.

El Gobierno de Santa Fe insiste para que el papa León XIV visite la provincia durante su viaje a la Argentina

El Gobierno de Santa Fe mantiene hasta último momento las gestiones para lograr que el papa León XIV visite Rosario durante su próximo viaje a la Argentina. La provincia ya formalizó el pedido ante el nuncio apostólico y ahora busca que la ciudad pueda ser incorporada al recorrido que el Pontífice realizará entre Buenos Aires y Córdoba .

La confirmación fue realizada este miércoles por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes , quien aseguró que la gestión continuará abierta hasta último momento.

“Nosotros seguimos insistiendo al nuncio apostólico para que en el traslado que él hace de Buenos Aires a Córdoba pueda pasar por Rosario. El pedido fue formalizado”, señaló Coudannes.

La funcionaria remarcó que la provincia continuará trabajando para conseguir que Rosario sea incluida en la agenda del papa León XIV. La alternativa que plantea ahora Santa Fe es que el Pontífice pueda realizar una escala en la ciudad durante el trayecto entre Buenos Aires y Córdoba.

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Pullaro pidió formalmente la visita del Papa a Rosario

La posibilidad de una visita papal a Rosario fue planteada formalmente por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien envió una carta a la Santa Sede para solicitar que la ciudad sea incorporada a la agenda del viaje previsto para noviembre.

En la presentación, el mandatario santafesino destacó el proceso de pacificación social de Rosario luego de años atravesados por elevados niveles de violencia y vinculó esa transformación con algunos de los ejes que León XIV viene planteando desde el comienzo de su pontificado.

Para el Gobierno provincial, una eventual presencia del Papa en Rosario tendría una fuerte dimensión pastoral y simbólica, especialmente por el proceso de reconstrucción del tejido social que, según planteó Pullaro, se lleva adelante con la participación del Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas.

La Iglesia de Santa Fe también participa de las gestiones

Coudannes también destacó el vínculo que el Gobierno provincial mantiene con distintas instituciones religiosas de Santa Fe y señaló que esos sectores ya conocen la importancia que tendría una eventual llegada de León XIV a Rosario.

“Tenemos mucha relación con las instituciones religiosas, por lo cual ya venimos hablando con ellos también de la importancia de que, sea donde sea que venga el Papa, van a estar presentes”, sostuvo la vocera.

De esta manera, la estrategia provincial no se limita al pedido formal ante la Santa Sede, sino que también contempla el acompañamiento de las instituciones religiosas que podrían participar de las actividades en caso de concretarse la visita.

El Monumento a la Bandera, una imagen buscada por Santa Fe

La eventual llegada de León XIV a Rosario también tiene un fuerte componente simbólico para el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad. Una visita del Pontífice al Monumento Nacional a la Bandera permitiría asociar su presencia con la etapa de recuperación que las autoridades provinciales y municipales buscan instalar en Rosario luego de los años marcados por la violencia y el avance del crimen organizado.

En ese sentido, el pedido de Pullaro al Vaticano no apunta solamente a una cuestión protocolar. La provincia pretende mostrar a Rosario como una ciudad atravesada por un proceso de pacificación social, con participación estatal, trabajo comunitario y una fuerte presencia de las instituciones religiosas.

La gestión continuará "hasta el último minuto"

Por el momento, Rosario no figura entre los destinos confirmados o mencionados para la visita del papa León XIV a la Argentina. Sin embargo, desde el Gobierno de Santa Fe aseguran que las gestiones continuarán abiertas.

La posibilidad de aprovechar el traslado entre Buenos Aires y Córdoba aparece como una alternativa concreta para intentar sumar a Rosario al itinerario papal.

“Vamos a seguir insistiendo hasta el último minuto”, es el mensaje que transmitió la administración de Pullaro, que busca que el Papa pueda hacer una escala en la ciudad y que su visita tenga además un significado especial para una Rosario que intenta dejar atrás los años más duros de la violencia.

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