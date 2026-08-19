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Unión analiza dónde reforzarse si se confirma la lesión de Lautaro Vargas

Unión podría reabrir el mercado de pases ante la baja de Lautaro Vargas. Madelón tiene dos sectores que aparecen como prioridad: el lateral izquierdo y el mediocampo.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 12:47hs
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Unión analiza dónde reforzarse si se confirma la lesión de Lautaro Vargas

La posible lesión de Lautaro Vargas puede modificar los planes de Unión en este cierre del mercado de pases. Si finalmente se confirma que el lateral derecho tendrá una recuperación prolongada, la institución quedaría habilitada para incorporar un jugador y Leonardo Madelón deberá definir dónde utilizar ese cupo.

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La situación se presenta en un momento particular, porque Vargas ya había sido seguido desde el exterior y existían propuestas desde Dubai y Estados Unidos. De hecho, la posibilidad de una salida había llevado al entrenador a solicitar la llegada del uruguayo Juan De Dios Pintado, justamente para tener una alternativa en ese sector.

Ahora, con Vargas lesionado y el plantel con otras necesidades evidentes, la dirigencia y el cuerpo técnico deberán decidir cuál es la mejor manera de aprovechar una eventual reapertura del mercado.

El lateral izquierdo, una alternativa concreta para Unión

Uno de los sectores que podría requerir una incorporación es el lateral izquierdo. Bruno Pittón no logró afirmarse en el comienzo del torneo y su rendimiento generó dudas, mientras que como alternativa aparece Lucas Ayala.

De hecho, Ayala podría volver a la formación titular ante Aldosivi, lo que le permitiría a Madelón evaluar nuevamente esa posición y determinar si cuenta con una solución interna o si necesita salir al mercado.

Si el entrenador entiende que necesita competencia y mayor solidez en ese sector, un lateral izquierdo podría convertirse en uno de los objetivos principales.

La baja de Mosqueira abre otra necesidad en Unión

La otra posibilidad aparece en el mediocampo. La lesión de Joaquín Mosqueira, que lo mantendrá aproximadamente dos meses fuera de las canchas, dejó un hueco importante en una zona que ya había sufrido modificaciones durante el mercado.

Ante esta situación, Madelón deberá recurrir al juvenil Emilio Giaccone, quien tendrá la posibilidad de sumar protagonismo y convertirse en una alternativa para cubrir la ausencia del volante.

Pero la baja de Mosqueira también expone una necesidad que Unión ya tenía antes de la lesión: la falta de un volante central de corte, con características más defensivas que ofensivas.

La salida de Mauro Pittón y Rafael Profini había reducido las variantes en esa función y la lesión de Mosqueira profundizó todavía más el problema. Por eso, si Unión vuelve al mercado, no sería extraño que Madelón solicite un mediocampista capaz de aportar recuperación, equilibrio y presencia defensiva.

Madelón deberá elegir la prioridad

El escenario deja al entrenador frente a dos caminos posibles. Por un lado, puede buscar un lateral izquierdo que compita con Pittón y Ayala. Por el otro, reforzar el mediocampo con un volante central de características defensivas que permita cubrir la ausencia de Mosqueira y solucionar una carencia que viene desde el armado del plantel.

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La eventual incorporación no estará relacionada necesariamente con reemplazar a Vargas, ya que para ese puesto Madelón ya había pedido a Pintado ante la posibilidad de que el lateral emigrara.

Ahora todo dependerá de la confirmación médica sobre Vargas y de la decisión que tome Unión. Si se habilita nuevamente el mercado, Madelón tendrá que definir qué necesidad considera más urgente: fortalecer el lateral izquierdo o sumar músculo y recuperación en la mitad de la cancha.

Unión Madelón Vargas
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