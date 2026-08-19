Más de 18.500 santafesinos ya se sumaron al plan para ordenar sus deudas

La iniciativa del Gobierno provincial ofrece herramientas de financiamiento para trabajadores activos, jubilados, pensionados y empleados privados. Ya hay más de 7.000 solicitudes aprobada

El Gobierno de Santa Fe mantiene vigente el plan de desendeudamiento destinado a acompañar a los santafesinos ante las dificultades económicas. Hasta el 11 de agosto, la iniciativa registró más de 18.500 adhesiones y continuará abierta hasta el 30 de septiembre .

La vocera provincial, Virginia Coudannes , destacó que la medida responde a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de ofrecer respuestas concretas a las familias con problemas financieros.

“Ante una situación económica nacional difícil, el gobernador decidió no mirar hacia otro lado, sino hacia las familias que no pueden resolver por sí solas sus deudas y necesitan herramientas concretas”, señaló.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 10.000 adhesiones corresponden a trabajadores activos de la provincia; más de 2.000, a jubilados y pensionados; y casi 6.000, a trabajadores del sector privado.

Además, más de 7.000 solicitudes ya fueron aprobadas y más de 4.000 se encuentran en análisis, mientras que otras cuentan con alternativas de financiación ofrecidas por la entidad bancaria interviniente.

Coudannes sostuvo que el programa constituye una política orientada a acompañar a las familias ante las dificultades económicas y darles “oxígeno para ordenar sus finanzas”.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y adherirse al programa a través del portal web de la Provincia, mediante el ingreso con ID Ciudadana.

Pullaro participará del aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario

Coudannes informó también que el próximo viernes, a las 19, Maximiliano Pullaro participará de la celebración por el 142º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, un encuentro para el que se prevé la presencia del presidente Javier Milei.

Durante la reunión con las autoridades de la entidad, la Provincia volverá a plantear la necesidad de avanzar en obras de infraestructura sobre rutas nacionales, tanto por razones de seguridad vial como para fortalecer el desarrollo económico y productivo de Santa Fe.

Además, el Gobierno provincial insistirá en el reclamo de una reducción de las retenciones, uno de los planteos que Santa Fe sostiene como parte de su agenda vinculada al sector productivo y agroindustrial.