"No pedimos un aumento": abrazo a la UNL y reclamo por los salarios y el financiamiento universitario

A 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, docentes, no docentes y estudiantes se movilizaron frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Exigen recuperar el poder adquisitivo perdido y el cumplimiento integral de la normativa

A 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario , una columna de manifestantes se concentró frente al Rectorado de la UNL para acompañar el inicio de un abrazo simbólico a la institución, en sintonía con las acciones impulsadas en distintas universidades públicas del país.

La jornada contó con la participación de integrantes de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) , la Asociación del Personal de la Universidad del Litoral (APUL) , la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL) y la CGT , además de representantes estudiantiles y autoridades universitarias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

El reclamo por el financiamiento de las universidades

Durante la concentración, el secretario general de ADUL, Oscar Vallejos, cuestionó la falta de implementación integral de la normativa sancionada por el Congreso.

"El Gobierno promulgó la ley y la anuló en el mismo decreto, lo que nos llevó a la judicialización", sostuvo. En ese sentido, destacó el fallo favorable de la Corte Suprema sobre el reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y señaló que las organizaciones gremiales también realizaron presentaciones judiciales.

Vallejos remarcó que ahora el Gobierno nacional debe cumplir con la medida cautelar, aunque advirtió que el reclamo sindical apunta al cumplimiento completo de la ley.

"Exigimos el cumplimiento integral de la ley, ya que la cautelar solo contempla salarios y becas, pero deja fuera el financiamiento general de las actividades universitarias", explicó.

Reclamo por los salarios docentes y no docentes

Uno de los principales ejes de la protesta es la situación salarial de los trabajadores universitarios. Vallejos afirmó que en julio debía incorporarse una recomposición del 28,5%, correspondiente al retraso acumulado frente a la inflación.

"No pedimos un aumento, sino la equiparación del poder adquisitivo perdido frente a la inflación", señaló el dirigente de ADUL.

Desde APUL, Carlos Guillermo Russo también advirtió sobre el impacto de la situación económica en los trabajadores no docentes y en el funcionamiento cotidiano de las universidades.

"Llevamos 300 días a la espera de la plena puesta en marcha de la ley. La situación es insostenible para los estudiantes y para los trabajadores no docentes, que sostenemos el día a día y la apertura de cada unidad académica", manifestó.

Russo sostuvo que el incremento del transporte, los servicios y los alimentos profundizó el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios.

Qué dijo la rectora de la UNL sobre la audiencia judicial

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabela, también se pronunció durante la movilización y destacó la importancia de que se cumpla la decisión judicial.

"Esperamos que se cumpla el fallo de la Corte y se aplique la medida cautelar", afirmó.

Tarabela confirmó además que este viernes la UNL participará de la audiencia de conciliación convocada por la Justicia, en la que estarán presentes representantes del Ministerio de Capital Humano y del CIN.

Respecto de la continuidad de las actividades académicas, la rectora aseguró que la universidad continuará funcionando con prioridad en el dictado de clases.

"Sostendremos la universidad con responsabilidad, austeridad y priorizando el dictado de clases. Las puertas siguen abiertas", sostuvo.

En esa línea, destacó que investigadores, docentes y equipos de extensión continúan desarrollando sus actividades pese al contexto de conflicto universitario.

"Lo que atravesamos no es un reclamo sectorial, sino la defensa de un sistema universitario y científico unido", afirmó.

La UTN también acompañó el reclamo

El decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Toffolo, resaltó la presencia conjunta de las instituciones universitarias y cuestionó la interrupción de inversiones destinadas a investigación y equipamiento.

"Se discontinuó la inversión en tecnología y equipamiento que acompañaba los procesos de investigación", señaló.

Toffolo sostuvo que actualmente las universidades se mantienen en funcionamiento principalmente por el compromiso de sus trabajadores y vinculó el reclamo con el desarrollo productivo de la región.

La preocupación de los estudiantes

La Federación Universitaria del Litoral (FUL) también participó de la jornada. Su presidenta, Julia, manifestó la preocupación de los estudiantes ante el inicio del segundo cuatrimestre atravesado por medidas de fuerza de docentes y no docentes.

"Los estudiantes comprendemos la gravedad de la situación. Desde la FUL continuaremos movilizados hasta que el Gobierno nacional cumpla con la ley", afirmó.

• LEER MÁS: Arranca una semana de paro universitario: en Santa Fe habrá una marcha y abrazo al Rectorado de la UNL