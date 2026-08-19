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Javier Milei designó al nuevo vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

Se trata del abogado Joaquín Sánchez Charró, quien reemplazará en el cargo a la letrada Bárbara Yael Pintelos

19 de agosto 2026 · 12:09hs
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Javier Milei designó al nuevo vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

Javier Milei designó al nuevo vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

El abogado Joaquín Sánchez Charró fue designado por el Gobierno de Javier Milei como Vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y reemplazará en el cargo a la letrada Bárbara Yael Pintelos, según se informó en el Decreto 755/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

En el citado escrito, se indicó: “Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2026, en el cargo de Vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior la Jefatura de Gabinete de Ministros al abogado Joaquín Sánchez Charró”.

En el mismo Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se señaló previamente que se le aceptaba “a partir del 31 de marzo de 2026” la renuncia presentada por la abogada Bárbara Yael Pintelos al citado cargo y se añadió: “Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Javier Milei Agencia de Administración de Bienes del Estado vicepresidente
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