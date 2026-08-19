Javier Milei designó al nuevo vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

En el citado escrito, se indicó: “Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2026, en el cargo de Vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior la Jefatura de Gabinete de Ministros al abogado Joaquín Sánchez Charró”.