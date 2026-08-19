Cómo está el menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol

El adolescente fue trasladado al Hospital de Niños Orlando Alassia luego de recibir una descarga eléctrica y quedar adherido a un cable. El último parte médico

El adolescente de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol de barrio Nueva Santa Fe permanece internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

Según se informó, el menor se encuentra en el servicio de Cuidados Especiales , lúcido y estable, bajo seguimiento permanente del equipo médico y a la espera de su evolución clínica.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.35 del martes, en inmediaciones de la esquina de avenida Aristóbulo del Valle y Callejón Roca, cuando el adolescente quedó en contacto con cables del tendido eléctrico ubicados en una cancha de fútbol y sufrió una fuerte descarga.

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Fue asistido por el SIES 107 y trasladado al Alassia

La situación fue advertida por una mujer que se comunicó con la central de emergencias 911. La denunciante manifestó que el menor había quedado adherido a los cables y no pudo precisar si permanecía consciente.

Ante la gravedad de la situación, desde el 911 se solicitó la presencia de un móvil policial y de una unidad sanitaria, además de dar intervención al SIES 107.

Cuando llegó el personal médico, el adolescente recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde recibió curaciones y quedó internado.

En la primera evaluación médica se constató una alteración de consciencia, por lo que los profesionales dispusieron su permanencia en el área de Cuidados Especiales, bajo observación.

La zona fue preservada y trabajó la EPE

Tras el aviso, oficiales de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe llegaron hasta el lugar y preservaron la escena hasta la llegada de los operarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La intervención de la empresa fue requerida para verificar las condiciones del tendido eléctrico y determinar las circunstancias en las que se produjo la descarga que afectó al adolescente.

La Fiscalía pidió informes sobre el hecho

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que posteriormente informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud del menor y solicitó a la EPE información sobre el estado del tendido eléctrico relacionado con el episodio.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo se produjo el contacto con el cable, el adolescente continúa internado en el Hospital Alassia, lúcido y estable, bajo seguimiento médico.

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