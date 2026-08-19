Uno Santa Fe | Información General | bebé

Bebé y sorpresa: a una pareja le dijeron que había tenido una beba y le entregaron un varón con aritos

El Hospital alegó un error de comunicación. El fiscal ordenó pruebas de ADN a los cinco bebés que nacieron en la misma franja horaria en ese centro de salud

19 de agosto 2026 · 12:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Bebé y sorpresa: a una pareja le dijeron que había tenido una beba y le entregaron un varón con aritos

Gemini IA Google

Bebé y sorpresa: a una pareja le dijeron que había tenido una beba y le entregaron un varón con aritos

Una pareja de padres primerizos de Concepción, Tucumán, recibió en Neonatología a un bebé vestido de rosa y con aritos colocados. Esperaban que fuera la nena que les habían dicho que habían tenido, pero resultó ser un varón. Durante nueve meses, tres ecografías sucesivas les habían confirmado que esperaban una niña.

La familia incluso llegó al hospital con ropa de ese color para recibirla. El descubrimiento ocurrió al cambiarle el primer pañal, minutos después de que el personal de salud les hiciera entrega del recién nacido.

El parto se desencadenó el pasado viernes de forma imprevista. La madre, de 23 años, debió someterse a una cesárea de urgencia entre las 11 y las 11.30 en el Hospital Regional “Dr. Miguel Belascuain”, debido a un cuadro de bradicardia fetal que comprometía la vida del bebé. Dado el estado de riesgo del recién nacido, el equipo médico actuó con rapidez y lo derivó de inmediato al área de Neonatología. Alrededor de las 13, el bebé fue trasladado junto a sus padres, ya vestido con las prendas rosas que la familia había preparado y con aritos colocados por la pediatra. Fue en ese momento, al retirarle el pañal por primera vez, cuando la familia advirtió que se trataba de un niño.

El padre y el abuelo del bebé recién nacido radicaron una denuncia ante la Policía y la Fiscalía

Ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades hospitalarias, el padre y el abuelo del recién nacido radicaron una denuncia formal ante la Policía y ante la Fiscalía de turno del Centro Judicial de Concepción.

La denuncia derivó en la intervención inmediata de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas y el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez. El prosecretario Patricio Reynoso fue designado para actuar en representación de sus superiores y se constituyó en la comisaría local para tomar contacto con el padre afectado. Ese mismo viernes, alrededor de las 22, Reynoso se trasladó al Hospital de Concepción junto a efectivos policiales para recabar información y tomar declaraciones al personal de salud presente durante el parto.

En la sede del nosocomio, personal de la fiscalía tomó declaración testimonial a las dos cirujanas ginecológicas que participaron en la cesárea, al personal de identificación y a la enfermera de Neonatología que recibió al recién nacido en el quirófano. Los testimonios coincidieron en señalar que la urgencia de la intervención y el estado delicado del bebé –catalogado como de “riesgo alto”– obligaron a actuar con extrema rapidez.

La cirujana declaró que extrajo al recién nacido y lo entregó de forma directa a la enfermera de Neonatología, sin que se verificara el sexo en ese instante. El personal de identificación, por su parte, testificó que, al constatar más tarde que se trataba de un varón, se acercó a los padres para comunicarles la situación, y que explicó que, a pesar de los datos previos de las ecografías, el bebé era de sexo masculino.

LEER MÁS: Iba rumbo al hospital, pero la beba nació en el taxi: el emocionante relato de "Pitu", el chofer que asistió el parto

La Justicia dispuso la realización de pruebas de ADN

Ante el temor de un posible intercambio de recién nacidos, el MPF dispuso la realización de pruebas de ADN a los cinco bebés nacidos en ese hospital durante la misma franja horaria. Además del hijo de la pareja denunciante, durante esa mañana nacieron otros cuatro bebés, tanto varones como mujeres.

El sábado 15 de agosto, a primera hora, la fiscalía se puso en contacto con el Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), desde donde se impartieron las instrucciones para la toma de muestras con resguardo de la cadena de custodia, bajo supervisión policial. Las madres de los otros cuatro bebés accedieron de forma voluntaria al procedimiento.

Frente a la repercusión pública del caso, el Hospital Regional “Dr. Miguel Belascuain” emitió un comunicado oficial en sus redes sociales. En el texto, la institución reconoció que el nacimiento se produjo a las 11.45 del 14 de agosto, que el bebé pesó 3,350 kilogramos y que la cesárea se realizó de urgencia por la bradicardia fetal. Respecto del error, el nosocomio admitió que “fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino” y anunció la apertura de una investigación administrativa para determinar la falla –que calificó como posiblemente involuntaria– y aplicar las sanciones correspondientes.

La institución también confirmó que todos los registros clínicos, partes quirúrgicos y planillas de enfermería quedaron a disposición de la Justicia, y que asumirá el costo del estudio de ADN en el centro de diagnóstico que la familia elija.

La causa se mantiene en etapa preliminar, centrada en la recopilación de testimonios y documentación. No hay personas aprehendidas ni imputadas. Tanto la madre como el recién nacido evolucionan de forma favorable y reciben contención por parte del establecimiento. La investigación quedará a la espera de que el ECIF remita los resultados de las pericias genéticas, con los cuales la Justicia buscará determinar si existió una confusión en la entrega de los bebés o si el episodio se limitó a un error en la identificación del sexo durante el parto.

bebé Tucumán nena varón aritos ecografías
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Argentina registró 46.779 casos: La cifra de sífilis en 2025 es la más alta desde el inicio de la vigilancia epidemiológica.

Argentina registró en 2025 el mayor nivel de casos de sífilis de su historia: fueron casi 47 mil diagnósticos

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Ayuda económica de Ansés para personas sin trabajo: quiénes pueden acceder y cómo se hace el trámite

Inflación mayorista: El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 0,8% en julio.

La inflación mayorista aflojó en julio: fue del 0,8% y acumuló 31,1% en doce meses

Lo último

El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Desde el 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: En Santa Fe tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar la normativa

Desde el 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: "En Santa Fe tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar la normativa"

Último Momento
El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

El plan de Colón para visitar a San Miguel: viaje, recuperación y dos buenas noticias

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Barrio Los Hornos: lo vieron robando luminarias por las cámaras del 911 y lo atraparon en cinco minutos

Desde el 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: En Santa Fe tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar la normativa

Desde el 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: "En Santa Fe tenemos todo el sistema dispuesto para aplicar la normativa"

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Cerezo fue tajante sobre Julián Álvarez: No sé si pedirá disculpas

Cerezo fue tajante sobre Julián Álvarez: "No sé si pedirá disculpas"

Ovación
Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Juegos Suramericanos: una santafesina integra el seleccionado argentino de bochas

Módolo y el choque con Colón: El que mejor transmita su identidad tendrá más chances

Módolo y el choque con Colón: "El que mejor transmita su identidad tendrá más chances"

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve

Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas a la Selección: "De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve"

Unión sigue de cerca a Kevin Zenón y espera una nueva oportunidad para hacer caja

Unión sigue de cerca a Kevin Zenón y espera una nueva oportunidad para hacer caja

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a segunda ronda del Mundial

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"