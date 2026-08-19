¿Será determinante para la continuidad de Madelón en Unión el partido ante Aldosivi?

El Unión de Leo Madelón visitará este viernes a un rival urgido como Aldosivi y necesita reaccionar tras un comienzo preocupante en el Clausura.

Unión afrontará este viernes, desde las 14.30, ante Aldosivi en Mar del Plata, un partido que puede tener una importancia especial para el futuro de Leonardo Madelón. El Tatengue comenzó muy mal el Torneo Clausura, suma tres derrotas en cinco fechas y viene de perder sus dos últimas presentaciones, mientras que en el balance general acumula cinco caídas en sus últimos siete encuentros.

Desde la dirigencia rojiblanca, por ahora, el respaldo al entrenador es concreto y no existe una decisión tomada respecto de su continuidad. Sin embargo, el contexto deportivo genera interrogantes y el encuentro ante el Tiburón aparece como una prueba de peso para un equipo que necesita reaccionar.

Los números no acompañan a Madelón en Unión

El presente de Unión está lejos de las expectativas que se habían generado. Después de la victoria ante Lanús, correspondiente a la segunda fecha que estaba pendiente, Madelón había planteado como objetivo clasificar nuevamente a una competencia internacional.

Sin embargo, las últimas dos derrotas alejaron considerablemente al Tatengue de esa posibilidad. Actualmente quedó a ocho puntos de Independiente, que ocupa el último lugar que estaría otorgando una clasificación a la Copa Sudamericana.

De todos modos, todavía existe la posibilidad de que se liberen nuevos cupos en la tabla anual dependiendo de cómo se definan el Torneo Clausura y la Copa Argentina, además de eventuales campeones que ya estén clasificados a competencias internacionales. Pero Unión necesita empezar a sumar para no quedar definitivamente relegado.

Prensa Unión

Los números de Madelón también reflejan el irregular presente. Desde su regreso al club acumula, entre todas las competencias, 48 partidos dirigidos, con 14 victorias, 18 empates y 16 derrotas, con un 41,67% de efectividad.

En el actual Clausura, el registro es todavía más preocupante: un triunfo, un empate y tres derrotas, con cinco goles a favor y ocho en contra, para apenas un 26,67% de los puntos.

Aldosivi, un rival que llega con urgencias

Aldosivi tampoco atraviesa un buen momento y justamente ahí puede estar uno de los mayores riesgos para Unión. El conjunto marplatense lleva un largo período sin ganar en la Liga Profesional.

Su última victoria en el ámbito local se produjo el 15 de noviembre de 2025, cuando derrotó 4-2 a San Martín de San Juan en el estadio José María Minella.

Por eso, si Unión no consigue reaccionar y termina perdiendo ante un adversario que también necesita imperiosamente los tres puntos, el golpe podría ser todavía más fuerte.

El Tatengue, además, llegará con tres bajas de peso: Lautaro Vargas, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra. A esto se suma que los refuerzos incorporados para esta temporada todavía no terminaron de encontrar su lugar y no lograron modificar sustancialmente la fisonomía del equipo.

La pelota, ahora, está del lado de Madelón

Lo concreto es que la dirigencia de Unión mantiene su respaldo a Madelón y no tiene previsto tomar una medida drástica respecto de su continuidad a partir del resultado de este partido.

Eso no significa, sin embargo, que el escenario esté completamente cerrado. En caso de una nueva derrota, y especialmente si el equipo vuelve a mostrar una actuación preocupante, todo podría quedar condicionado a la decisión del propio entrenador.

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En las últimas horas comenzaron a circular versiones que indican que Madelón podría evaluar dar un paso al costado si el resultado y, fundamentalmente, el rendimiento ante Aldosivi no están a la altura de las circunstancias.

Por ahora, no hay una decisión tomada ni desde la dirigencia ni desde el cuerpo técnico. Pero el partido en Mar del Plata puede convertirse en un punto de inflexión.

Madelón sabe que necesita que Unión vuelva a mostrar señales futbolísticas, pero también que los resultados empiezan a ser demasiado pesados. Aldosivi no necesariamente será una sentencia, pero sí puede transformarse en una prueba determinante para el ciclo, especialmente si el equipo vuelve a quedar lejos de la versión que pretende su entrenador.