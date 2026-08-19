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Colón ya tiene día y hora para visitar a Racing de Córdoba

Colón jugará por la fecha 27 ante Racing de Córdoba. Resta definir si el partido se disputará en el Miguel Sancho o será trasladado al Mario Alberto Kempes.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 11:50hs
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Colón ya tiene día y hora para visitar a Racing de Córdoba

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón ya conoce cuándo afrontará su próximo compromiso como visitante en la Primera Nacional. El equipo de Iván Delfino se medirá con Racing de Córdoba el domingo 30 de agosto, desde las 17, por la fecha 27 de la Zona A.

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La principal incógnita no está relacionada con el día ni con el horario, sino con el escenario. Si bien el encuentro tiene como sede prevista el estadio Miguel Sancho, la dirigencia de Racing analiza la posibilidad de trasladarlo al Mario Alberto Kempes.

El Kempes, una posibilidad que toma fuerza para recibir a Colón

La alternativa de mudar el partido al estadio mundialista está vinculada fundamentalmente con la posibilidad de recibir a una importante cantidad de hinchas de Colón.

La presencia de público sabalero permitiría a Racing aprovechar la convocatoria que genera el equipo santafesino y conseguir una recaudación considerablemente superior a la que podría obtener en su escenario habitual.

El Mario Alberto Kempes es una chance para el partido entre Col&oacute;n, en caso de poder llevar a su hinchada, ante Racing de C&oacute;rdoba.

El Mario Alberto Kempes es una chance para el partido entre Colón, en caso de poder llevar a su hinchada, ante Racing de Córdoba.

De todos modos, por el momento no existe una confirmación oficial respecto del cambio de estadio. Algunas informaciones recientes mantienen al Miguel Sancho como escenario a confirmar, mientras crece la expectativa por una eventual mudanza al Kempes.

Un partido importante para Colón

El encuentro ante Racing será el segundo compromiso consecutivo de Colón fuera de Santa Fe, después de la visita a San Miguel correspondiente a la fecha 26.

El Sabalero llegará a ese compromiso en plena pelea por los primeros puestos de la Zona A, por lo que el duelo en Córdoba puede tener un peso importante en la definición de la fase regular.

LEER MÁS: Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Mientras tanto, los hinchas de Colón deberán esperar para saber si tendrán la posibilidad de acompañar al equipo en el Mario Alberto Kempes o si finalmente el partido se disputará en el tradicional Miguel Sancho.

Por ahora, lo único confirmado es que Racing de Córdoba y Colón jugarán el domingo 30 de agosto a las 17. El estadio, en cambio, todavía es una incógnita.

Colón Racing de Córdoba Kempes
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