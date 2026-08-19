Santa Fe y Unicef renovaron su alianza estratégica para fortalecer las políticas de infancia

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la firma de un memorándum de entendimiento que amplía la cooperación en alfabetización, salud perinatal y crianza sin violencia. Nueve municipios se sumaron a la iniciativa MUNA.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la firma de un memorándum de entendimiento con Unicef , el organismo de las Naciones Unidas para la infancia, que renueva la alianza estratégica entre la Provincia y la entidad internacional.

El acuerdo da continuidad a las líneas de cooperación en alfabetización, salud perinatal, nutrición infantil y protección de derechos . Además, incorpora áreas como la transformación digital en la educación, la planificación y el seguimiento de las políticas de infancia, las inmunizaciones y la crianza sin violencia, entre otras.

Asimismo, nueve municipios santafesinos -Ceres, El Trébol, Esperanza, Firmat, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo- formalizaron su incorporación a la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA), y se suman así a Santa Fe, Rafaela, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Vera, que concluirán en 2026 el ciclo de cuatro años del programa.

LEER MÁS: Primera infancia en Santa Fe: la diputada Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley y sumó el aval de UNICEF

Memorándum de entendimiento

“Este memorándum de entendimiento marca el rumbo que toma la Provincia: trabajar de manera transversal dentro del Gobierno y planificar políticas públicas que tengan un impacto positivo en la vida y en los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, expresó Pullaro durante el acto, celebrado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

El gobernador añadió: “Lo que estamos firmando hoy son objetivos que nos proponemos y políticas públicas para llevar adelante”.

Por su parte, la representante adjunta de Unicef en Argentina, María Elena Úbeda Castillo, expresó su satisfacción por contribuir, a través de este acuerdo, “al esfuerzo que ustedes ya realizan para avanzar en los derechos de la infancia”.

Contribuir con el esfuerzo provincial

“Santa Fe es una provincia a la que miramos con especial atención por todos los avances que ha tenido. Son muchas las cosas que hay que destacar de su trabajo, por eso nos llena de satisfacción poder ponernos a disposición”, afirmó.

Úbeda Castillo detalló que, durante los próximos dos años, la cooperación incluirá asistencia técnica especializada, el acompañamiento de procesos de fortalecimiento de capacidades y el respaldo a las políticas y programas que ya se encuentran en marcha.

LEER MÁS: Pobreza infantil: casi cuatro de diez chicos no pueden comprarse ropa

Durante su intervención, reconoció que Santa Fe cuenta con “una amplia agenda de trabajo” y valoró el análisis detallado realizado sobre la situación de niños y niñas, así como la definición de prioridades concretas desde una mirada intersectorial. “La Provincia concentra sus mayores esfuerzos en estrategias esenciales para obtener resultados favorables en el cumplimiento de los derechos de las infancias”, señaló.

En ese sentido, destacó el compromiso provincial con la salud perinatal y el fortalecimiento de las maternidades y de sus equipos para incorporar prácticas seguras, respetuosas y de calidad. También mencionó la actualización y mejora de las guías alimentarias para niños y niñas, una iniciativa pionera que, según afirmó, sitúa a Santa Fe en un lugar relevante en un desafío extendido en el país: garantizar una nutrición adecuada desde los primeros años de vida.

Sobre educación, la representante de Unicef valoró “el liderazgo sostenido de la Provincia en la agenda de transformación digital educativa”, junto con los avances normativos e institucionales que dan continuidad a las iniciativas en marcha y la decisión de mantener la lectoescritura y la alfabetización como una prioridad estratégica.

Voluntad política

El secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia, Claudio Díaz, explicó que el memorándum firmado “es un instrumento jurídico que institucionaliza la voluntad política de Santa Fe de ampliar y profundizar su agenda de cooperación con organismos como Unicef”.

En su Programa País para Argentina, Unicef considera que los gobiernos subnacionales son actores clave para la implementación de políticas de infancia en un país federal, ya que las provincias financian dos tercios del gasto social destinado a la niñez y ejecutan el 70 % de esas políticas.

Del acto participaron los ministros de Educación, José Goity; de Salud, Silvia Ciancio; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, junto otros funcionarios provinciales; legisladores, intendentes y presidentes comunales. Por Unicef participaron el especialista en Monitoreo e Inclusión Social, Sebastián Waisgrais, y la oficial de Política Social y coordinadora del programa MUNA, María Fernanda Potenza.