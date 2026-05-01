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Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

El marcador central Federico Rasmussen es el único jugador de Colón que completó todos los minutos en los 10 partidos que lleva jugados el Sabalero

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 11:52hs
Federico Rasmussen es el único jugador de Colón que sumó todos los minutos en el campeonato.

Federico Rasmussen es el único jugador de Colón que sumó todos los minutos en el campeonato.

Resultó extraño que Godoy Cruz lo dejara ir a préstamo sin cargo a un rival directo. Y sin dudas que fue un acierto de Colón ir a buscar a Federico Rasmussen para que sea un pilar del bloque defensivo.

Rasmussen jugó todos los minutos en el campeonato

Y con 10 fechas jugadas, se puede decir, que el zaguero cumplió con las expectativas, convirtiéndose en el defensor más confiable que mostró el Sabalero en la competencia.

Pero además, lo positivo de Rasmussen, es la regularidad que viene evidenciando. Al punto tal, que es el único futbolista del plantel rojinegro en completar todos los minutos que disputó Colón en el torneo.

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De esta manera, Rasmussen fue titular en los 10 partidos y nunca fue reemplazado sumando 900' en cancha. Y en ese aspecto le sacó ventaja a su compañero de zaga Pier Barrios.

Y es que el defensor cordobés también fue titular en los 10 encuentros, pero en el cotejo ante San Miguel fue reemplazado a los 36' del segundo tiempo por una molestia física.

Colón Rasmussen jugador
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