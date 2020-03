El presidente de Unión Luis Sphan dialogó con Cadena OH 87.9 y allí se refirió a la renuncia de Leonardo Madelón que sin dudas tomó por sorpresa a la dirigencia rojiblanca. Allí el máximo directivo aprovechó para pegarle por elevación al ex-técnico pero además opinó sobre la intención que tuvieron algunos de suprimir de tres a dos los descensos.

Respecto a la salida de Madelón argumentó: "Creo que Leo no quiso poner en riesgo su popularidad, su liderazgo y su idolatría, ya que encontró objeciones y algunas limitaciones, como que el equipo no pudiera repetir buenas actuaciones como ante el Mineiro de local, River y Argentinos. No se sintió con la confianza para que el equipo pudiera repetir esas actuaciones. Además, no dejaron de aparecer 10, 20 o 30 tirabombas con algún insulto y críticas y eso le pesó mucho, me manifestó que le estaba costando dormir. El contexto lo estaba superando anímicamente y no tenía la confianza para reencauzar la situación".

Consultado si la eliminación en la Copa Argentina fue el detonante respondió: "A todos nos golpeó la eliminación con Dock Sud, fue un golpe muy fuerte, teníamos la ilusión de algo importante en la Copa Argentina, ya que son seis o siete partidos y tenes la posibilidad de acceder a una Copa en caso de ganarla. Y dos o tres fases son factibles de pasarla, por lo cual ser eliminado por un equipo de la cuarta división del fútbol argentino fue un golpe muy duro para todos, para los hinchas que volvieron con la cabeza baja, en realidad todos volvimos con mucha tristeza de Rafaela".

LEER MÁS: Unión: "Hay mucha incertidumbre y la cabeza no está en lo deportivo"

Sobre el tema de los descensos indicó: "Cuando hablan de suprimir descensos sería bueno que lo argumenten. No veo necesidad de hacerlo, podemos buscar soluciones. Pero siempre contemplando la lógica, la decencia y la responsabilidad para ser equitativos con todos".

Y del tema del coronavirus y la paralización del fútbol expresó: "Estoy preocupado, primero como ciudadano y después como representante de un club. Tenemos que tomar decisiones, algunas nos competen directamente y otras no .Si uno analiza que el jugador es un trabajador normal, tiene que asistir a su labor. Si uno piensa que esta actividad es evitable, que podemos frenar con el círculo si es necesario, hay un cierto grado de resguardo para los mismos jugadores".